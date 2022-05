To se ukázalo jako podstatné již v prvním zápase s Tygry. Jejich nepříjemná osobní obrana holky v první čtvrtině úplně vykolejila a nebyly schopné si s ní poradit. Druhá pětka náskok soupeřek stáhla na osm bodů, ale vypadávající míče, ztráty, a nepřesná zakončení provázely vosy celé utkání a k lepšímu výsledku se nedopracovaly. Zápas se Strakonicemi byl pak důležitý k postupu ze skupiny a na nervozitě některých hráček to bylo znát. Po první čtvrtce byla Sadská minus jeden bod, v další části však jasně dominovala Anička Plačková s Luckou Svobodovou a daly základ výhře v této části 28:4. Po poločase se uklidnily i ostatní hráčky, zápas Sadská dovedla do vítězného konce a splnila úkol, se kterým jela na MČR - postoupit ze skupiny.

Ve čtvrtfinále čekal na vosy velmi těžký soupeř - Žabiny Brno. Tým daleko vyšší a silovější než vosy byl jasným favoritem zápasu a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo odehrát nějaké překvapení. Holky však byly jiného názoru. Po zásahu do sestavy začala být daleko produktivnější první pětka. Lucka Makovcová řádila pod oběma koši, a tak se držel vyrovnaný stav až do konce utkání, kdy dala Anička Plačková vítězný trestný hod (48:47). Radost byla obrovská a čekalo se na semifinále s Hradcem.

V tomto zápase Sadská jasně dominovala od začátku, na soupeřkách byla trochu znát únava z předchozích zápasů. Lucka s Aničkou nedaly Hradci šanci a konečná výhra 66:37 posunula vosy až do finále!

Kanonýr Deníku Dominik Truksa: Kluci chtěli, abych dal deset gólů

Ve finále se potkaly se zatím suverénní Slovankou, která staví svoje výkony hlavně na výborné Tereze Svatoňové, Lauře Venigerové a Sarah Radosavljevic. Bylo to finále se spoustou soubojů, krásných akcí, utkání poctivých obran a utkání, které rozhodla chladnější hlava Aničky Plačkové. „Na nás byla od začátku vidět nervozita ze zkušených soupeřek. Trestné hody, které jsme měli dosud nejlepší na turnaji, nás přestaly poslouchat, střely vyskakovaly z obroučky. Prostě co se mohlo pokazit, pokazilo se. Přesto jsme drželi neustále vyrovnané skóre, a tak i naději. Soupeřky naopak s postupujícím časem začaly chybovat, i jim se přestalo úplně dařit, a tak to v poslední čtvrtině byl víc boj než basketbal. Síly ubývaly na obou stranách, i soupeřkám se přestala dařit střelba a bylo jasné, že zlato získá ten, kdo udrží nervy. A byla to opět Anička Plačková, která několik vteřin před koncem proměnila střelu z delší vzdálenosti a vzápětí jeden trestný hod, kterým nás posunula do vedení. I když soupeřky měly ještě několik střeleckých šancí, nedokázaly je proměnit a Sadská se mohla radovat z nečekaného zlata,“ popisovala finále Blanka Žánová, trenérka sadského družstva.

„Nelze ale mluvit pouze o bodujících hráčkách. Obrovským plusem pro celý tým byla obranná hra, kde ze sebe vydaly vše mladší hráčky. Respektovaly svoji obrannou roli a podpořily svým výkonem útok starších spoluhráček. Zápas od zápasu se zlepšovaly, a i mnohem větší soupeřky měly s jejich hrou problém. Ukázaly, že zlato vybojoval celý tým, který držel pohromadě za mohutného povzbuzování početného obecenstva,“ dodala trenérka.

Konečné pořadí

1. ŠBK Sadská

2. Basket Slovanka

3. BŠ Tygři Praha

4. Sokol Hradec Králové

5. Studánka Pardubice

6. Žabiny Brno

7. Slovan Litoměřice

8. SBŠ Ostrava

9. BSK TJ Jičín

10. BK Strakonice

11. DBaK Plzeň

12. Strabag Zlín

Nejlepší hráčka týmu - Lucie Svobodová, MVP turnaje (nejužitečnější hráčka turnaje) - Anna Plačková ŠBK Sadská, All star tým turnaje - Lucie Makovcová ŠBK Sadská

Další tým se účastnil MČR, pořádaném Tygry Praha. Většina dívek, které na mistrovství odjely, měla v nohách už zápasy MČR U12 a tak se nevědělo, co se dá vlastně čekat.

Ve skupině se potkala Sadská s družstvy Pardubic a Litoměřic. V obou zápasech byla na výkonu znát nervozita a nutnost vyhrát. Tu naštěstí holky splnily a postoupily z prvního místa do čtvrtfinále. Tam je čekal nesmírně těžký soupeř - Strakonice. Ty se prezentovaly ve skupině velmi dobrým výkonem a stavěly svoji hru na výrazných individualitách, které měly na rozdíl od vos i výrazně lepší fyzické přednosti. Naštěstí i Sadská si uvědomovala důležitost utkání a zapnula na vyšší stupeň. Nejlepší hráčku soupeře pokryla Péťa Klazarová a nedovolila jí více než dva body. Začala skvěle šlapat obrana, dařily se rychlé protiútoky. Vítězné utkání znamenalo postup do semifinále. Tam ale hradecké lvice byly ale nad síly vos. Vlastně pouze jedna jejich hráčka, na kterou nenašly holky po celý zápas recept. Její výška a silová průraznost dělala velké problémy hlavně v úvodní čtvrtině. V dalších čtvrtinách se hra vyrovnala, ale rozdíl ze začátku utkání se dohnat nepodařilo.

III. třída: Souboj o postup vyhrála Litol. Křinec dotahoval marně

Sadskou tedy čekalo utkání o 3. místo s Ostravou. „Po třech dnech už holky trochu tahaly nohy, únava byla znát hlavně na U12. Přesto se hned na začátku do soupeřek zakously a postupně navyšovaly náskok. Chyby, pramenící hlavně z únavy, udržovaly v napětí diváky až do poslední čtvrtiny. Tam ale holky překvapení nepřipustily a s výsledkem plus sedmnáct bdů získaly bronzové medaile a udělaly tak všem rodičům i trenérům obrovskou radost,“ těšilo Blanku Žánovou.

Jako nejlepší hráčka týmu vyhlášena Laura Grzonka, do All Stars byla zařazena hlavně pro výborné pojetí obrany Petra Klazarová.

Konečné pořadí

1. USK

2. Hradec Králové

3.Sadská

4. Ostrava

5. Slovanka

6. Strakonice

7. Litoměřice

8. DBaK Plzeň

9. BŠ Tygři

10. OSK Olomouc

11. Žabiny Brno

12. Studánka Pardubice

Pro ŠBK Sadská je to po dvou letech opět výborný výsledek, kterým navázaly vosy na zisk medailí před covidem. Pouze Sadská a Hradec Králové získaly na třech mistrovstvích dvě ocenění. „Vděčíme za to nejen tréninkové píli hráček, ale i obrovské podpoře rodičů, města a sponzorů,“ řekla trenérka Sadské.