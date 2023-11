FOTO: Sadské Vosy dva těžké zápasy se Slovankou zvládly na jedničku

Vosy hrály dvojzápas ze Slovankou. Byla to utkání o první místo v tabulce podzimní části ligy starších žákyň. Zápasy byly o to důležitější, že se jejich výsledky započítávají do jarní části. Očekávala se tedy těžká práce. Mladé sadské basketbalistky ale oba duely zvládly na výbornou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z basketbalového utkání ligy starších žákyň Sadská - Slovanka Praha (73:49) | Foto: Miloš Plaček