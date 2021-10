Tentokrát by ale Slezané měli doma klást větší odpor, když by měli mít k dispozici dva nejzkušenější hráče Petra Bohačíka a Emmanuela Ubillu, kteří v Nymburce scházeli. Ubilla je s průměrem 14,3 bodů nejlepším střelcem týmu, Bohačík je zase čtvrtým nejlepším doskakovačem ligy.

Ostrava naposledy vyhrála vzájemný zápas v roce 2007. Nymburk v lize prohrál naposledy loni v listopadu na USK Praha a přemožitele už nenašel 39 ligových zápasů. Se sedmi výhrami tak vede ligovou tabulku, Ostrava z osmi zápasů v tomto ročníku vyhrála tři.

„První zápas s Ostravou byl od nás opravdu dobrý. Teď ale očekáváme zcela jiný zápas a musíme zapomenout, co se dělo před měsícem u nás. Nejen, že hrajeme venku, ale soupeř také bude mít zpět své zkušené hráče. Pro nás je ale důležité soustředit se na naší hru a na to, co chceme hrát my. Chceme nadále pracovat na naší obraně a musíme si hlavně pohlídat doskok soupeře,“ uvědomuje si před středečním mačem nymburský trenér Aleksander Sekulič.

„Ostrava teď bude hrát doma, což bude znamenat rozdíl, protože v jejich specifické hale se nehraje zrovna ideálně. Bude to tedy něco jiného, ale musíme k tomu přistoupit stejně, jako jsme utkání přistoupili doma a hrát naplno od začátku do konce,“ varuje před podceněním František Váňa, hráč Nymburka. „Musíme si pod košem pohlídat jejich útočný doskok a ne jako v Brně, kde jsme soupeře pouštěli k doskokům. Musíme dobře odstavovat Bohačíka i ostatní pivoty. Celkově to bude hlavně o naší obraně,“ má jasno Váňa.

David Šváb