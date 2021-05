Nymburk znovu ukázal, jakou má sílu. V poločase nebylo o vítězi pochyb. „Celkem jsme kontrolovali utkání od úvodních minut. Podařilo se nám udržet koncentraci, přestože soupeř chtěl poslat zápas jiným směrem z pohledu fyzičnosti. Ale to je pro nás dobře, protože nás to drží v pozornosti a připravené,“ řekl k zápasu krátce domácí kormidelník Oren Amiel.

Favorit nechtěl dopustit, aby se Brno nadechlo. Hosté sice vyhráli o bod druhý poločas, ale to jim nebylo nic platné, protože šanci na výhru už dávno ztratili. „My jsme splnili to, co jsme chtěli a po prvních dvou zápasech je stav série dva nula,“ uvedl nymburský basketbalista Jakub Tůma. „Ve srovnání s prvním zápasem jsme už od počátku chtěli zlepšit obranu. To se nám povedlo, soupeř nedal v prvním poločase tolik bodů. Myslím, že jim náš úvod vzal vítr z plachet. Pokud si na začátku uděláte náskok, utkání se odvíjí úplně jinak, než když to je do poločasu vyrovnané. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit agresivněji než oni, zase se odpíchnout od obrany,“ vyprávěl Tůma.

Také ve druhém mači nebyla nouze o dost vypjaté momenty. „Na hřišti to trochu jiskřilo. Zápasy play off jsou tvrdší než jiná utkání v lize, ale to k tomu patří,“ přidal Tůma.

Trenér Brna byl po druh porážce hodně rozladěný. A nevadil mu jen výkon svých svěřenců, ale pustil se do nymburského Obsasohana. „Já zhodnotím utkání a ještě jednu věc, protože si myslím, že po třinácti letech v lize si to mohu dovolit. Pokud Nymburk chce uspět v evropských pohárech, tak musí čekat, že se mu v Čechách někdo postaví čelem a bude s ním chtít bojovat. A je jen otázka, jestli okolnosti tomu dovolí. Některé věci se mi prostě nelíbí. A tím nenarážím na rozhodčí. Ale hlavně na chování Retina Obasohana,“ řekl Lubomír Růžička a svoji myšlenku ještě rozvedl. „Jestli je tohle nejlepší obránce ligy. Neustále padá, pořád je na zemi, má trashtalk na naší lavičku. Čeští kluci mi říkali, že je to výborný kluk do šatny, to možná je, ale jak si vezme dres, tak se chová neúměrně tomu, jak je hodnocený jako nejlepší obránce ligy, protože ten jeho Hollywood je smutný,“ rozpovídal se brněnský trenér.

Tomu vadily i další věci. „A také mě mrzí, že reprezentant do dvaceti let František Rylich nehraje ani minutu a reprezentant Petr Šafarčík hraje posledních osm minut. Je to smutné. Já jsem rád, že jsme vyhráli druhý poločas, protože první poločas nám tam nic nespadlo, tahali jsme nohy, byli jsme unavenější, ale do druhé půle jsme to zlepšili. Gratuluji Nymburku k výhře a snad se lidi zamyslí, kam kráčí český basket,“ byl hodně kritický Růžička.

Brněnský prapor držel v tomto duelu především Richard Bálint. Alespoň střelecky. Dal dvacet bodů, lepší byl už jenom nymburský Obasohan. „„Chyběli nám dva hráči ze základní pětky a to bylo hodně znát, hlavně na doskoku, a chyběly nám i body. Do domácího zápasu chceme jít s vůlí zvítězit a druhá půlka zápas nám ukázala, že na ně alespoň trochu máme a že s nimi můžeme hrát. Těšíme se na třetí zápas. O emoce v těchto zápasech nebyla nouze, asi je to při kontaktu těchto dvou týmů normální,“ komentoval utkání Bálint.