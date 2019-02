Poděbrady - Bývalý basketbalista nasbíral zkušenosti jako asistent trenéra v Nymburce. Poté zamířil do Sadské, kde odtrénoval 95 utkání Mattoni NBL. Ve středu byl kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán. V článku najdete rozhovor s Karlem Forejtem.

Karel Forejt podle svých slov křivdu necítí. Jen ho mrzí, že nedostal od klubu ultimátum. | Foto: Karel Pech

Šest proher a jen jediná výhra. To je bilance poděbradských basketbalistů, kteří převzali v Mattoni NBL prapor Sadské. Nepříznivá bilance zlomila vaz trenéru Karlu Forejtovi, kterého ve čtvrtek nahradil Stanislav Petr, bývalý kouč Pardubic.



Je pro vás vaše odvolání překvapením?

Do jísté míry ano. Přišlo to bez nějakého varování. Takové věci se ale stávají. Jsem realista. V tomto trenérském řemesle to je zcela běžné. Když nejsou výsledky, tak ve většině případů odchází jako první trenér. Je to jednodušší, než vyměnit několik hráčů. Trochu mě překvapilo, že to přišlo ze dne na den.

Takže jste neměl indicie po utkání s Libercem?

Indicie jsem měl jen v tom, že se mnou lidé z vedení klubu přestali komunikovat. To vždycky něco naznačuje.

Dá se tedy říct, že jste to čekal?

Člověk v této profesi musí být na toto vždy připraven. Patří to k tomu a když nejsou výsledky, tak jsou tyto postupy obvyklé.

Myslíte, že jste měli těžký los?

Já už jsem to říkal v televizním přenosu, že los pro nás nebyl ideální. Ale na druhou stranu je liga tak vyrovnaná, že se ukazuje, že každý může porazit každého a pokud jsme měli cíl dostat se do osmičky, tak jsme v domácích zápasech měli urvat výhru. Výhra nad Opavou byla málo.

Cítíte křivdu vůči klubu?

To ne. Ale znova opakuji, že jsem byl překvapený, že to přišlo ze dne na den. Myslím, že postup není úplně standardní. Většinou se totiž dávají ultimáta. Nic takového ale u mě nebylo.

Klub vám stanovil cíle dostat se do osmičky. Je v Poděbradech kádr, který tento cíl může splnit?

Kádr není špatný, ale musí se brát v potaz, že posilují ostatní týmy. Cíle dostat se do osmičky mají všechny týmy v lize. Pak už je to jen o tom, za jak dlouhou dobu se podaří tým sehrát. Konkrétně do našeho týmu přišlo osm nových hráčů. To je hodně velké číslo. Je ale předčasné dělat nějaké závěry, jestli má poděbradský tým na play off. To ukáže čas.

Měl jste možnost mluvit do složení týmu před sezonou?

Určitě. Někdy méně, někdy více. Rozhodně nebudu tvrdit, že hráči, kteří jsou v Poděbradech, jsem si nevybral. To v žádném případě. Každý trenér si vytváří jistý žebříček hráčů, které by měl rád ve svém týmu. Některé se do týmu povede dostat, některé ne. Nebyli to sice hráči, které jsem stavěl nejvýš, ale dá se říci, že jsem všechny hráče ve svém žebříčku měl.

Proč se tedy týmu nedařilo?

My jsme měli v každém utkání výpadek. Dokázali jsme třeba s Děčínem i Prostějovem podat velice dobrý výkon, ale pak přišla hluchá pětiminutovka, kde jsme nemohli dát koš a tam se to rozhodlo. Bylo to zrovna v prvních zápasech, kdy kluci potřebovali pro své sebevědomí bodovat. Měli jsme možná smůlu v tom, že oba naši soupeři v úvodu sezony byli kvalitní. Nicméně vždy, když byl tento problém, tak jsem dal na hřiště nejzkušenější hráče, ale ani s nimi se nepovedlo vyhrát.

Dá se to přičíst i tomu, že hráči nebyli sehraní v úvodu sezony?

Samozřejmě i to hraje svoji roli. Osm nových hráčů je strašně moc a chvíli to trvá.

Myslíte, že výměna trenéra poděbradskému týmu pomůže?

Většinou to tým po výměně trenéra jakýmsi způsobem nakopne. Ukáže to čas. Nicméně s některými hráči jsem už byl dlouho a myslím, že výměna jim určitě prospěje.

Jaká byla nálada mezi hráči v posledních zápasech?

Nálada nebyla úplně dobrá. Vždy, když se prohrává, tak jde nálada dolů…

Byla ale třeba optimistická?

Na klukách bylo vidět, že mají odhodlání. Já s nimi třeba vůbec neměl problém na tréninku. V žádném případě třeba neupadala tréninková morálka. Tréninky probíhaly ve velkém nasazení. Na hráčích bylo vidět odhodlání. Bohužel v přemíře snahy se tým dostával do křeče. Možná to bylo způsobeno tím, že někteří hráči nastupovali pod tlakem závazků play off, například osobních smluv s klubem. Přišlo mi, že hrajeme v křeči.

Poslední zápas jste smolně prohráli s Novým Jičínem. Myslíte, že byste nebyl odvolán, kdyby se vyhrálo?

Nevěřím tomu. Je to samozřejmě otázka pro někoho jiného. Ale myslím, že výměna nebyla pod vlivem další prohry. Nebyla to otázka jednoho dne. Je strašná škoda, že jsme zápas nevyhráli, protože nový trenér by to měl jednodušší v tom, že by výhra kluky nakopla.

Nemrzí vás to také z toho pohledu, že teď přijdou zápasy s relativně slabšími soupeři?

Trochu mě to mrzí. Klub ale rozhodl takto a já žádnou zvláštní zášť necítím a samozřejmě přeju klukům a klubu úspěch. Doufám, že to bude ku prospěchu věci.

Už jste přemýšlel, či řešil, co budete dělat?

Zatím je to příliš čerstvé. Život jde dál a já budu muset přemýšlet, jakým směrem se chci orientovat. Třeba to za mě vyřeší nějaká nabídka.