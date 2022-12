Pro rozložení sil na hřišti bude klíčové, s jakou sestavou přicestuje Opava, která má zdravotní problémy. Hrát možná nebudou Radovan Kouřil a Dontaye Bassett. Nejistá je i účast Jakuba Šiřiny a Miroslava Kvapila. Naopak Nymburk je až na dlouhodobé marody Kamaua Stokese a Františka Váňu v plném složení už i s Františkem Rylichem, který vynechal minulý zápas kvůli menšímu poranění kotníku.

Otázkou tak je, zda dojde na souboj rozehrávačských hvězd ligy - opavského Jakuba Šiřiny a nymburského Marka Klassena, aktuálně nejužitečnějšího hráče celé soutěže, když je druhý ve střelbě s průměrem 19 bodů na zápas a první v asistencích se 7,5 finálními přihrávkami na utkání. Šiřina je hned za ním se 7,3 asistencemi. Nejproduktivnějším hráčem Opavy je ale slovenský pivot Jakub Mokráň, který je v produktivitě čtvrtý nejlepší z celé KNBL.

„Zápasy s Opavou vždy patří k těm nejlepším. Pro mě osobně to bude samozřejmě trochu speciální utkání, protože Opavu znám ze všech našich ligových soupeřů nejlépe,“ uvedl před čtvrtečním mačem nymburský trenér Ladislav Sokolovský. „Po prohře s Kolínem to pro nás bude o to důležitější zápas a chceme začít doma novou vítěznou sérii. Poslední zápasy jsme měli problémy v obraně, na kterých jsme se teď snažili zapracovat a očekávám, že hráči předvedou výkon, od kterého se odpíchneme do úterního zápasu Ligy mistrů,“ věří kouč Sokolovský.

„Očekávám těžký zápas. Naše prohra s Kolínem jim určitě dodá motivaci, že by nás mohli také porazit. My ale chceme dokázat přesný opak a ukázat, že šlo jen o přešlap a převést naší sílu, je odhodlaný Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Musíme zlepšit hlavně obranu, ve které jsme teď měli velké nedostatky. Poslední tréninky jsme na tom hodně pracovali, tak věřím, že to bude lepší. Bude hodně záležet, v jakém složení přijedou. Pokud budou kompletní, tak určitě budou hodně nepříjemným soupeřem. Pokud ale zase přijedou bez rozehrávačů, tak to pro ně bude velká ztráta, protože jejich hra stojí hodně právě na rozehrávačích a na jejich hře z pick and rollu. Ten nám teď dělal dost problémy, ale snad ukážeme, že jsme na něm zapracovali,“ přidal nymburský basketbalista.

David Šváb