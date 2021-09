Nymburk vyhrál posledních 25 vzájemných zápasů a z toho jen dva byly méně než dvouciferným rozdílem. Ovšem tentokrát jdou oba celky do zápasu v rozdílných situacích. Opava přes léto rozšířila svůj kádr a má za sebou těžký zápas v kvalifikaci o Ligu mistrů. Nymburk se zatím v přípravě spíše hledá a trápí ho marodka na postu rozehrávače, kde přišel o americkou posilu Sterlinga Gibbse, který čeká na vyšetření poraněného kolena. Menší zdravotní trable má i nejlepší střelec úvodního duelu sezony Jerrick Harding. Stále se čeká i na návrat Martina Kříže po operaci kolena.

Opava, která v přípravě vyhrála Federační pohár, oproti minulé sezoně zkvalitnila svůj kádr. Uzdravil se jí Radim Klečka, vrátil se Rostislav Dragoun a poprvé od roku 2014 přivedli Slezané zahraniční posilu, když pod košem úřaduje 221 centimetrů vysoký Švéd Mattias Markusson. Ty tak doplnili dosavadní opory - reprezentanta Jakuba Šiřinu, Martina Gniadka, Radovana Kouřila, Jana Švandrlíka či Jakuba Slavíka.

Tahákem by měl být zejména souboj nejvyššího hráče ligy Markussona s nymburským pivotem Gorjokem Gakem, který má zase největší rozpětí rukou a to o 20 centimetrů delší, než je u běžných lidí jeho výšky. K vidění také budou dva čeští reprezentanti z olympijských her. Na domácí straně Lukáš Palyza a na opavské Jakub Šiřina.

Nymburk naposledy v NBL prohrál v listopadu 2020 na USK Praha, od té doby drží neporazitelnost 33 zápasů.

„Opava udělala změny. Má tam nové a staronové tváře. Je zpátky Klečka, přivedli zpět Dragouna a mají Markussona. Mají tak širší soupisku a budou určitě nebezpečnější, než byli minulou sezonu. Uvidíme, jak budou vypadat s Markussonem na hřišti. Musíme být připraveni, když budou mít pod košem takto vysokého hráče. Bude to zajímavé. Je opravdu vysoký, kontroluje bednu, blokuje, bude to pro nás určitě výzva. Musíme se soustředit na to hrát naší hru. Hrát rychle a snažit se dávat snadné koše dříve, než se jim povede postavit zónovou obranu,“ věří ve schopnisti svého mužstva nymburský kormidelník Aleksander Sekulič.

„Bude to velmi obtížný zápas. Musíme si dávat pozor na jejich střelbu. Když se chytnou, tak se těžko zastavují. Myslím si, že budou určitě silnější než v minulé sezoně. Budou mít větší rotaci a také neměli takovou typickou pětku pod koš, jako teď Markussona. Proti tak vysokému pivotovi jsem hrál asi v mládeži. Jinak byl asi pro mě nejvyšší protivník Ondra Balvín na trénincích reprezentace. Mojí zbraní proti němu by měla být větší rychlost, snažit se ho unavit a utíkat mu do protiútoků. Prostě ubránit, doskočit a valit dopředu,“ culí se Luboš Kovář, hráč Nymburka.

Zápas začíná v 18 hodin. Pro diváky bude připravena poločasová soutěž o tiskárnu. Zápasový bulletin bude připravený v tištěné i rozšířené elektronické verzi, který bude k dispozici přes QR kód v hale.

Po zápase bude připravený pro fanoušky odvoz autobusem, který bude přistaven kolem 20 hodin u volejbalových kurtů na Rémě. odjezd je dvacet minut po zápase.

Na utkání je třeba dodržovat vládní protiepidemická opatření. Návštěvníci musí předložit potvrzení o očkování, negativním testu nebo o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. To se nevztahuje jen na děti do 6 let. Je také třeba mít v hale nasazený respirátor.

Aleksander Sekulič (trenér Nymburka): „Opava udělala změny. Má tam nové a staronové tváře. Je zpátky Klečka, přivedli zpět Dragouna a mají Markussona. Mají tak širší soupisku a budou tak určitě nebezpečnější, než byli minulou sezonu. uvidíme, jak budou vypadat s Markussonem na hřišti. Musíme být připraveni, když budou mít pod košem takto vysokého hráče. Bude to zajímavé. Je opravdu vysoký, kontroluje bednu, blokuje, bude to pro nás určitě výzva. Musíme se soustředit na to hrát naší hru. Hrát rychle a snažit se dávat snadné koše dříve, než se jim povede postavit zónovou obranu.“

Luboš Kovář (hráč Nymburka): „Bude to velmi obtížný zápas. Opava přivedla Dragouna, který zná její systém, vrátil se Klečka a přišel Markusson, vysoký podkošový hráč, který bude dělat problém všem týmům v lize. Musíme si dávat pozor i na jejich střelbu. Když se chytnou, tak se těžko zastavují. Myslím si, že budou určitě silnější než v minulé sezoně. Budou mít větší rotaci a také neměli takovou typickou pětku pod koš, jako teď Markussona. Proti tak vysokému pivotovi jsem hrál asi v mládeži. Jinak byl asi pro mě nejvyšší protivník Ondra Balvín na trénincích reprezentace. Mojí zbraní proti němu by měla být větší rychlost, snažit se ho unavit a utíkat mu do protiútoků. Prostě ubránit, doskočit a valit dopředu.

Tisková zpráva