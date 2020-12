V celé kariéře má průměr 1,2 asistence, v této sezoně je to 2,2 asistence, ovšem v posledních dvou zápasech se stal hlavním tvůrcem hry Nymburka. Už v Hradci Králové byl s pěti asistencemi nejlepším z týmu, když především jeho pasy na Vojtu Hrubana byly velmi efektivní i efektní.

Proti Ústí nad Labem pak byl během svých třiadvaceti minut na hřišti téměř u všeho důležitého. Sám dal dvanáct bodů, ale především připravoval pozice pro spoluhráče. A to nejen svými nekompromisními clonami jako obvykle, ale i finálními přihrávkami. Nakonec jich nasbíral osm, což je o jednu více, než bylo jeho dosavadní maximum. Ta poslední byla na brejk Retina Obasohana, který byl při pokusu o smeč faulován, ale jelikož proměnil následně první trestný hod, asistence se počítala.

„Většinou nemám moc asistencí, když se zadaří, tak tři nebo čtyři, ale osm překvapilo i mě. Ale když mám kolem sebe takové střelce, tak je docela snadné nasbírat asistence, když chodí míč z rukou, jako se to dařilo nám. A já byl spojka mezi rozehrávači a střelci,“ řekl Petr Benda.

„Je to hodně dané systémy, které máme. Po pick and rollu to rozehrávači posouvají na mě a pak záleží na reakci soupeře. Když se snaží na mě výpomoc, tak se snažím posouvat míč dál, než střílet přes hráče,“ hledal důvody.

Věří, že by to nemusel být poslední osobní rekord, který překoná. I když v dalších kategoriích to bude mít těžké, jelikož při velké vytížení ještě v prvním angažmá v Brně dosahoval opravdu vysokých čísel. Bodů má nejvíce třicet, doskoků třiadvacet, zisků devět a bloků sedm.

„Vždy se dá něco posouvat. Ať už individuálně nebo týmově. I když na dvacet čtyři doskoků bych asi musel strávit na hřišti těch čtyřicet minut, což v tuto chvíli už asi není možné,“ usmíval se Benda v narážce na svůj věk.

Maxima Petra Bendy v Kooperativa NBL

Body 30

Doskoky 23

Útočné doskoky 13

Asistence 7

Minuty 44

Střely 20

Dané střely 13

Trojky 5

Proměněné trojky 3

TH 12

Proměněné TH 9

Zisky 9

Ztráty 6

Fauly 5

Získané Fauly 10

Bloky 7

Užitečnost 46

David Šváb