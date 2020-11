Poprvé se informace o uvolnění úplného zákazu sportovat v uzavřených prostorách objevila v pondělí. „Je to dobrá zpráva, že už se pánové nahoře domluvili a že nás nechají trénovat. Popravdě jsem očekával, že to bude až později,“ trochu překvapilo Petra Šafarčíka, hráče ERA Basketball Nymburk.

Z malinko jiného pohledu vidí uvolnění výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček: „Jsme rádi, že konečně bylo sportovcům opět umožněno pracovat. Pokud by stav měl trvat déle, nepřineslo by to nic dobrého a sport by byl pomalu na odpis. Pro náš klub přišlo povolení se připravovat za pět minut dvanáct, protože termíny v pohárové Evropě jsou už šibeniční.“

Povolení trénovat a také hrát zápasy, to není jen o pár slovech v médiích. Je potřeba splnit i další podmínky. „Přesné podmínky ani v úterý vpodvečer neznáme. Podle šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky můžeme jako profesionální sportovci od středy trénovat. Zápasy bude možné hrát vždy po negativním testu před každým zápasem. Věřím, že detaily upřesnění budou známy během jednoho dne,“ věří Ondřej Šimeček.

Ve čtvrtek má zasedat ALK (vedení nejvyšší soutěže mužů) a poté by měl být jasnější i program soutěže.

Pustí se do tréninkového procesu ve středu i nymburští hráči? „Ne. Rádi bychom sice využili hned první příležitost, ale ve středu se budeme vracet ze zápasu BCL ve Francii, takže místo trénování bude cestování a nutný odpočinek po cestě. Začneme ve čtvrtek ráno,“ má jasno ředitel Šimeček.

Po tak dlouhé pauze není snadné restartovat každého jednotlivého hráče. „Všichni se v rámci možností udržovali v kondici,“ nepochybuje Petr Šafarčík a pokračuje: „Dokonce si myslím, že povědomí o herních situacích a signálech se také do podvědomí vrátí rychle. Dva, tři tréninky budou stačit. Horší to bude s typickými basketbalovými pohyby a prací s míčem. Aby se na zápasy dalo koukat, bude potřeba alespoň týden intenzivní přípravy,“ tipnul si Petr Šafarčík.

Je vidět, že hráči se do zápasů už opravdu těší, protože Ondřej Šimeček je o době mezi prvním tréninkem a prvním zápasem skeptičtější: „Bylo by vhodné, kdyby hráči dostali na přípravu alespoň deset dní. Nás se to možná tolik netýká, vzhledem k Lize mistrů. My už jsme v jakémsi pozvolném zápasovém tempu.“

Všechno teď bude záležet na podmínkách, za kterých se budou moci hrát zápasy. To přinese nejen organizační peripetie, ale také určité finanční náklady, které v už tak těžké době budou muset kluby nést. I přes všechna tato úskalí chtějí všichni, aby se letos soutěž alespoň v upraveném formátu odehrála a hlavně dokončila. Loňské memento je silné a nikdo nechce, aby sezona neměla své ukončení, svého mistra…

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš