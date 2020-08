Nymburk - USK Praha 93:69

Pražané Nymburk v minulé sezoně dvakrát potrápili, ale ve výrazně omlazené sestavě tentokrát nezachytili úvod. Nátlakovou hrou si český šampion vytvořil převahu a rychle vedl 18:2. O devět z úvodních třinácti bodů se postaral Hruban.

Domácí ukazovali, že i přes letní přestavbu týmu už začíná fungovat souhra, a předváděli pohledný basketbal plný přihrávek. Hráči USK si tak chvílemi museli připadat jak na kolotoči. Už ve druhé čtvrtině náskok Nymburka narostl přes dvacet bodů.

Ve druhé půli už si domácí hlavně zkoušeli signály a už nebyli tak agresivní jako v úvodu. Hosté se tak dostali do hry a hráli poměrně vyrovnanou partii, manko však neměli šanci snížit. A to i přesto, že se zajímavým výkonem prezentoval mladý odchovanec USK Marcel Bátovský.

Vedle Hrubana byl opět hodně vidět slovinský rozehrávač Luka Rupnik, který přidal k jedenácti bodům i sedm asistencí. Jerrick Harding zaznamenal patnáct bodů a po deseti bodech přidali Omar Prewitt a Jakub Tůma.

„Už se začínáme sehrávat a dostávat se do formy. Samozřejmě to chce ještě čas, než to bude ideální, ale bylo to dobré. Velmi dobře jsme pohybovali míčem a to je pro chemii v týmu vždy důležité. Všichni se tak dostanou do hry a cítí se důležití. Tento tým má výhodu, že tu každý umí vystřelit. Teď na tom ještě můžeme zapracovat na soustředění. To je vždy důležité pro to, abychom se vzájemně lépe poznali a ještě lépe se sehráli,“ vyprávěl po utkání Omar Prewitt, hráč Nymburka.

„I když máme o dost jiný tým, tak hráči jsou typově podobní. Čeští hráči systém znají a už se ho začínají učit i noví kluci. Naše hra začíná vypadat lépe a lépe. Už to má dobrý rytmus. Ještě nejsme na úrovni, na jaké chceme být. I proto jedeme do Slovinska na soustředění. Ale výkon hlavně v první půli je dobrý příslib. Hráli jsme rychle, jak po nás trenér chce. A bylo tam i hodně útočných doskoků,“ chválil mužstvo nymburský basketbalista Hayden Dalton.

Nejvíce bodů: Hruban 19, Harding 15, Rupnik 11, Prewitt a Tůma po 10, Benda 9, Šafarčík 8, Kovář a Kříž po 4, Dalton 3 - Bátovský 13, Vyroubal 10, Sehnal a Fuxa po 8. Fauly: 23:22. TH: 18/12 - 25/16. Trojky: 11:5. Doskoky: 40:37. Ztráty: 10:20. Zisky: 11:4. Asistence: 16:7. Čtvrtiny: 27:13, 28:24, 16:16, 22:16.

David Šváb