Nymburk šel do zápasu bez dvou zahraničních hráčů Gorjoka Gaka a svého nejlepšího hráče Jerricka Hardinga, které do hry nepustily zdravotní potíže. Do zápasu tak domácí šli jen se dvěma cizinci a kompletně českou základní sestavou. Od úvodních minut však potvrzovali roli favorita. A to zejména zásluhou Martina Kříže. Reprezentační pivot potvrzoval dobrou formu a za prvních pět minut hry dal 10 bodů.

Silný vstup do zápasu z lavičky pak ukázal Colbey Ross, pod jehož dirigentskou taktovkou utekl Nymburk na 12 bodů. Pražané však ukázali, že nejsou v nejlepší čtyřce náhodou a West, Mangas a velmi dobře hrající Vyroubal drželi USK v kontaktu.

Na začátku druhé půle snížili Pražané na 47:48, pak se ale trefili Hruban, Kříž a Palyza a dali domácím klid, než po nich převzal štafetu Ross. Ten dal ve třetí čtvrtině 10 bodů a 3 asistence a měl velkou zásluhu na klíčovém úniku, když během šesti minut získal Nymburk dvacetibodový náskok.

Dobrý domácí debut prožila nová nymburská posila Logan Routt. Americký pivot stihl za 16 minut 13 bodů a 9 doskoků a byl druhým nejužitečnějším hráčem týmu. Nymburk celkově těžil ze hry svých pivotů, když Kříž měl 14 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí, Luboš Kovář 9 bodů a Petr Benda 8 bodů, 12 doskoků a 4 bloky. Navíc získal dva míče a stal se tak teprve třetím hráčem historie po Petru Czudkovi a Radku Nečasovi, který získal v Kooperativa NBL tisíc míčů. Pivoti svým výkonem nahradili chybějící trojky, když domácí trefili jen tři pokusy z dálky.

„Zajímavý zápas. Druhou půli jsme hráli mnohem lépe než první poločas,“ hlesl v pozáasovém hodnocení trenér Nymburka Aleksander Sekulič. „Mladé týmy jako USK vždy přijedou s extra motivací a to musíme respektovat. Proto je třeba do zápasu vstoupit se stejným nebo ještě větším nasazením, abychom ukázali, že jsme favorit. Ve druhé půli už jsem to tam viděl. V první jsme měli velký problém na doskoku, ve druhé jsem už byl s obranou více spokojený. Pak to bylo pro nás jednodušší. Také máme mladé hráče hlavně na rozehrávce a jsem hrdý na hráče, jak si poradili s tím, že nám chyběli Jerrick a Gorjok. Někteří mladí hráči ukázali, že si zaslouží své místo v týmu,“ pochvaloval si Sekulič.

„Začali jsme docela pomalu, ale ve druhé půli jsme to změnili, začali jsme to více valit dopředu, vytvářeli jsme si dobré pozice, dobře jsme pouštěli míč a byl z toho dobrý zápas. Já se cítil dobře. Trenér po mě chtěl, ať jsem agresivní na koš a snažím se tvořit a to se dařilo. Spoluhráči mě také dobře hledali. Pokaždé, když někdo chybí, musí někdo jiný vystoupit a zacelit tu mezeru. Máme v týmu hodně skórerů, to se pak dobře sbírají asistence. Dobře zahrál i Logan Routt. Přinesl sílu pod koš. Až si zvykne a nabere sebevědomí, bude hodně dominantní,“ vyprávěl s dvaadvaceti body nejlepší střelec utkání Colbey Ross.

„Nějakých dvacet tři minut to byl vyrovnaný zápas, až do stavu 48:47. Pak Nymburk ukázal, jak je dobrý a zkušený tým. Jejich hráči se zvedli a začali hrát lepší akce,“ připustil Joshua King, trenér USK. „Pro nás je to ponaučení, na čem musíme pracovat. My neměli úspěšnost střelby ani třicet procent, zatímco domácí pak dávali i těžké střely. To udělalo rozdíl. My nedávno přišli o Kyzlinka, ale to není omluva. Máme tu dostatek hráčů, kteří se teď mohou ukázat. Byl to třeba Dalibor Vlk, který měl pozitivní čísla. Také nám pomůže návrat Švece po zranění,“ přidal King.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a drželi jsme krok až do začátku druhé půle. Pak už jsme nevydrželi tempo. Colbey Ross tam zahrál dobře a také jsme domácím dovolili hodně doskoků. S takovou se nedá porazit nikdo, natož Nymburk. Jsem vděčný trenérovi, že mi teď dává hodně minut. Snažíme se nahradit Kyziho, ale tentokrát byl větší problém pod košem,“ zamyslel se hostující hráč Dalibor Vlk.

Nymburk - USK Praha 97:71

Nejvíce bodů: Ross 22, Palyza 17, Kříž 14, Routt 13, Kovář 9, Benda a Hruban po 8, Váňa, Rylich a Tůma po 2 - West 19, Mangas 18, Vyroubal 15, Vlk 8. Fauly: 22:22. TH: 24/20 - 25/20. Trojky: 3:9. Doskoky: 54:37. Ztráty: 12:10. Zisky: 9:5. Asistence: 26:11. Čtvrtiny: 29:19, 19:20, 27:19, 22:13.

David Šváb