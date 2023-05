Basketbalisté Nymburka vstoupili vítězně do semifinále play off Kooperativa NBL, když si výhru 94:81 zajistili dobrým výkonem v poslední čtvrtině. Tu ovládli o 15 bodů. Ujali se tak vedení v sérii hrané na čtyři vítězství, další zápas se hraje hned ve čtvrtek od 17:10 hodin. Nymburk táhli Eric Lockett s 20 body a 9 doskoky, Martin Kříž se 17 body a Nate Watson. Ten s 19 body a 10 doskoky a užitečností 31 odehrál svůj nejlepší zápas v sezoně. Opavu táhl s 22 body kapitán Jakub Šiřina.

Z basketbalového utkání semifinále Kooperativa NBL Nymburk - Opava (94:81) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk šel do zápasu se záměrem hrát rychlý basketbal, ale v první půli se mu to příliš nedařilo. Hrálo se hodně fyzicky a vyrovnaně, když se ani jednomu z týmů nedařilo výrazněji odskočit. Zvláště když Opavu držel čtyřmi trojkami Šiřina.

Do druhé půle ale Nymburk už nastoupil výrazně živější a rychle si vybudoval devítibodový náskok. Opava se však trojkami Šiřiny, Mokráně a Švandrlíka vrátila zpět a do poslední části šla za mírného vedení.

Závěrečná desetiminutovka ale patřila Nymburku. Hosté doplatili na fauly, kvůli kterým šli ze hry Martin Gniadek a Jakub Mokráň a domácí měli převahu pod košem. Chytil se zejména Watson, který spolu s Křížem a Lockettem táhli šňůru 12:0, která přinesla rozhodující zvrat v zápase. Nymburk si vybudoval dvouciferné vedení a to už si pohlídal až do konce.

„První zápasy v sérii jsou vždy pro domácí tým těžké. My se bohužel v první půli přizpůsobili pomalejší hře soupeře, nehráli jsme náš tempo basket. V poločase jsme se nabádali, ať jdeme běhat, ať hrajeme agresivně a podstatně se to zlepšilo. Pak jsme se sice nevyvarovali slabší chvilce a Opava šla do vedení, ale jen na chvíli. Pak už to zas bylo dobré,“ hodnotil utkání trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Jsem rád, že jsme ten první zápas zvládli, protože to bylo extrémně důležité,L ulevil si Martin Kříž, hráč Nymburka). „Sice jsem tam zase měli výpadek, kdy jsme přišli o vedení a pustili Opavu do náskoku, ale dobře jsme na to reagovali a věcmi, které jsme si řekli, jsme se dokázali dostat zpět do vedení. Pohlídali jsme si obranný doskok, což bylo důležité,” podotkl Kříž.

„Některé věci nám fungovaly a některé ne, ale rozebírat je nebudu. To si necháme do realizačního týmu, abychom to mohli v dalším zápase zlepšit. Mírným překvapením je Watson, který podal nadstandardní výkon, a my se na něho musíme zaměřit,“ věděl po zápase asistent trenéra BK Opava Kryštof Vlček. „V zápase rozhodoval problém s fauly našich podkošových hráčů. Proto nám chyběl doskok a ve druhém poločase jsme dostali hodně bodů z druhých šancí. My jsme solidně ubránili a najednou se zjevil Watson nebo Lockett a dali koš. Mnohdy ještě koš s faulem a vytvořili si desetibodový náskok, který si poslední minuty už hlídali,“ přidal Vlček.

„V poslední čtvrtině bylo klíčové, že naši dva pivoti si udělali fauly, my jsme tekli na doskoku a naboural se i náš útok. Celé se to rozhodilo. Nymburk si pohlídal pozici favorita a vyhrál. Když se dva nejvyšší hráči vyfaulovali, dělal nám největší problémy nymburský Watson. Navíc ještě v zóně, která je na více útočných doskoků soupeře náchylná. Bojovali jsme, ale nezvládli jsme to,“ zhodnotil zápas Jan Švandrlík, hráč Opavy.

Nymburk - BK Opava 94:81 (23:17, 20:23, 29:34, 22:7)

Nejvíce bodů: Lockett 20, Watson 19 (+10 doskoků), Kříž 17, Kovář 9, Autrey a Rylich po 8, Sehnal 5, Boeheim 4, Gilyard 3, Palyza 1 - Šiřina 22, Švandrlík 13, Mokráň 10. Fauly: 20:27. TH: 28/18 - 20/13. Trojky: 8:10. Doskoky: 41:38. Ztráty: 10:11. Zisky: 5:6. Asistence: 21:15. Stav série: 1:0.

David Šváb