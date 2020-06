Kovář je odchovancem Tachova, ale přes Plzeň se v roce 2016 poprvé přesunul do Nymburka, kde hrál za místní akademii v týmu do 17 let. O dva roky později přestoupil do Svitav, kde dostal šanci zahrát si nejvyšší soutěž a pod vedením trenérů Lubomíra Růžičky a poté Lukáše Pivody pracovat na svém zlepšení. Jeho progres vyvrcholil únorovým premiérovým startem za národní tým. Předtím prošel všemi mládežnickými reprezentacemi.

„Je to pro mě obrovská výzva a moc se na to těším. Když jsem odcházel do Svitav, tak jsem si říkal, že se sem chci jednou určitě vrátit a ono se to povedlo už za tři roky, čemuž jsem popravdě vůbec nevěřil. Ale dostal jsem tu nabídku a to se těžce odmítá,“ řekl Kovář. „Ve Svitavách to bylo super. Celou dobu skvělý lidi a užíval jsem si to. Cítil jsem na sobě, že každý rok se zlepšuji a to bylo nejdůležitější. Všichni trenéři pro nás hráče dělali maximum a za to jsem jim vděčný,“ dodal.

Nymburk získal Kováře pod svá křídla už před rokem, nechal ho však ve Svitavách hostovat. Nyní ale dostane příležitost a k 30. červnu bude jeho hostování ukončeno a přesune se do kádru účastníka Ligy mistrů.

„Příchod Luboše Kováře navazuje na loňský přestup Jakuba Tůmy. Každý rok chceme přivést jednoho mladého talentovaného hráče. Na svůj mladý věk má odehrané už tři sezony v nejvyšší soutěži, spousta lidí ho už bere jako zkušeného hráče, ale je mu stále teprve 19 let. U nás dostane prostor se dále zlepšovat a zapojí se do herní rotace. V lize bychom mu chtěli dávat prostor i v důležitých momentech, jako tomu bylo letos u Jakuba Tůmy,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský, který Kováře v minulosti trénoval v akademii i národním týmu U20.

„Tohle je cesta našich akademiků, že by někde dva či tři roky hráli, ukázali svou kvalitu a pak se do Nymburka vrátili ve chvíli, kdy budou připraveni hrát v konkurenčním prostředí,“ dodal Sokolovský.

Kovář v uplynulé nedohrané sezoně měl ve Svitavách průměry 23 minut, 7,6 bodu, 4,5 doskoku a 1,4 asistence na utkání. Téměř totožná čísla měl i v předchozí sezoně. Kromě toho nastupoval i v první lize mužů v dresu našeho partnerského týmu Basketbal Polabí, kde měl velmi dobré průměry 18,6 bodu a 9 doskoků na zápas.

„Kluky v Nymburce znám a na všechny se moc těším. Doufám, že mezi ně zapadnu v pohodě a budu se všemi dobře vycházet a že se nám bude společně dařit tak, jak se Nymburku dařilo v uplynulé sezoně,“ dodal Kovář.

Nymburk, který na startu nové sezony má dohrávat Final 8 Ligy mistrů minulého ročníku, má momentálně pod smlouvou Petra Bendu, Pavla Pumprlu, Vojtěcha Hrubana, Jaromíra Bohačíka, Petra Šafarčíka, Martina Kříže, Jakuba Tůmu a jedná o nové smlouvě s Martinem Peterkou.