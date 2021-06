Basketbalisty Nymburka pro novou sezonu posílil František Váňa. Třiadvacetiletý křídelník přichází jako volný hráč z Olomoucka, kde byl kapitánem. S českými šampiony podepsal smlouvu na čtyři roky.

František Váňa je novou posilou nymburských basketbalistů. | Foto: David Šváb

„U Františka vidím velký potenciál a také prostor pro další zlepšení. Pokračujeme tak v naší snaze každý rok přivést talentovaného hráče, který bude mít možnost se dále rozvíjet po boku našich zkušených hráčů. Nejprve to byl Jakub Tůma, loni Luboš Kovář a teď František Váňa,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský, který zná Váňu ze společného působení u národního týmu do 20 let.