Mají šanci na prvenství ve skupině znamenající nasazení pro los Final 8. K němu potřebují v závěrečném utkání doma jakýmkoli rozdílem porazit španělskou Zaragozu. Basketbalisté Nymburka v Lize mistrů zvítězili na hřišti Dinama Sassari 91:73 a připsali si čtvrté vítězství v osmifinálové skupině.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Sassari - Nymburk (73:91) | Foto: Foto: David Šváb

Nymburk šel do zápasu bez rozehrávačů Retina Obasohana a Jerricka Hardinga. Ten byl hvězdou prvního vzájemného zápasu, ale tentokrát ho nepustil do hry bolavý kotník. Ještě na dopoledním tréninku to zkoušel, ale nešlo to.