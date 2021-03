„Sassari je velmi dobrý tým, který má silné pivoty a skvělého rozehrávače. Budeme muset předvést velmi dobrý výkon, abychom je zastavili. Věřím, že budeme mít zpět Petra Bendu, který je pro nás hodně důležitý,“ řekl před duelem Omar Prewitt, hráč Nymburka.

Nymburk vstoupil do skupiny výhrou 91:86 nad Bambergem, pro něhož to byla první porážka v sezoně. Zaplatil za to ale zdravotními problémy svých opor. Petr Benda měl potíže s chodidlem a zatím není jisté, zda zápas se Sassari stihne. Chybět ale bude určitě Hruban, který si v závěru třetí čtvrtiny poranil sval a vyšetření odhalilo menší trhlinu.

„Je tam lehká trhlinka ve svalu. Byla mu aplikovaná léčba plasmou. V pátek dostane další. Zatím se to vyvíjí dobře. Předpokládáme, že vynechá ještě zápas v Zaragoze, ale na domácí odvetu už by mohl být Vojta připraven,“ řekl nymburský fyzioterapeut Radek Petrů.

Absence nejlepšího střelce v historii Ligy mistrů je sice citelným oslabením, ale Nymburk má v této sezoně dostatek dalších ofenzivních zbraní, aby své střelce dokázal nahradit. Vždyť je prvním týmem v historii soutěže, který dokázal v šesti zápasech po sobě nastřílet přes devadesát bodů.

„Hrají trochu jiný typ basketbalu než Bamberg. Mají kvalitní hráče v dolním postavení pod košem, na které to shazují. Na to si musíme dát pozor a už se na to připravujeme. Je to druhý domácí zápas, a pokud chceme postoupit, musíme dělat vše pro to, abychom domácí zápasy vyhráli,“ přeje si nymburský basketbalista Martin Kříž. „Spissu a Bilan jsou jejich dva hlavní hráči, na které se musíme připravit,“ zná silné stránky soupeře Martin Kříž.