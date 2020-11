Basketbalisté Nymburka v lize po dlouhých dva a půl letech prohráli, když nestačili na USK Praha. Na jejich hřišti prohráli 72:88 a přišli tak o svou devadesát tři zápasů trvající rekordní neporazitelnost v české nejvyšší soutěži. Pražané nad Nymburkem vyhráli poprvé od roku 2003 a po dvaašedesáti vzájemných soutěžních zápasech.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL USK Praha - Nymburk (88:72) | Foto: Foto: David Šváb

„Prohra zamrzí, ale jednou to přijít muselo,“ hlesl po utkání zkušený basketbalista nymburského klubu Vojtěch Hruban. „Konstelace pro nás teď nebyla ideální, tým je v polorozpadlém stavu, máme za sebou těžkých čtrnáct dní, cestování, těžkých zápasů, ale na to se nebudeme vymlouvat. Byl to od nás špatný výkon. Jsme mimo rytmus. Naopak USK hrálo bez bázně a hany, Ondra Sehnal měl super zápas. Když bylo potřeba, tak dal koš. Nechali jsme ho chytnout a pak už hrál super. USK si to zasloužilo. Nejen za tento zápas, ale i za to, jak nás proháněli v minulých zápasech. USK proti nám jako jeden z mála týmů v lize pokaždé hraje beze strachu a užívá si to. My jsme naopak nebyli dost dobří. Lepíme sestavu, hráči hrají mimo své posty, nastupují mladí kluci, kteří s námi tolik netrénují. Ale to jsou všechno výmluvy, které nemám rád. Prostě jsme byli špatní,“ uznal Hruban.