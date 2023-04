Basketbalisté Nymburka zakončili nadstavbu Kooperativa NBL porážkou 91:105 v Pardubicích. Nic to nemění na tom, že vyhráli nadstavbu a do play off jdou z prvního místa. Nymburk prohrál v Pardubicích poprvé po pěti letech a teprve podruhé v sezoně inkasovali přes sto bodů. Nový hráč Východočechů Demarco Dickerson k tomu přispěl 28 body. Za Nymburk měl nejvíce Jimmy Boeheim 17 bodů. Ondřej Sehnal zaznamenal 11 asistencí a popáté za sebou měl dvouciferný počet přihrávek na koš.

Pardubičtí basketbalisté doma přejeli Nymburk a základní část skončili na čtvrtém místě. | Foto: Milan Křiček

Pardubice nastoupily bez svého hlavního pivota Rikiče, ale Nymburk toho nedokázal využít. Od začátku měl problémy v obraně a domácí se dostali do ofenzivního rytmu. Od začátku vedly a za poločas daly velmi dobrých 60 bodů.

Nymburk se ve druhé půli snažil vrátit do zápasu, ale rozjeté Pardubice mu nedovolily přiblížit se a zápas zdramatizovat. Naopak šňůrou 12:0 odskočily na rozdíl 23 bodů a tím zápas definitivně rozhodly.

„Špatně jsme bránili. Od začátku bylo vidět, že nejsme připraveni hrát dobrou obranu. Nevím, jestli to bylo tím, že už hráči věděli, že jsme první, nebo čím to bylo. Dostaly jsme Pardubice do pohody a dostat 60 bodů za poločas, to se pak těžko hraje,“ věděl Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „V útoku jsme dokázali dát dost bodů, i když jsme se z dálky moc netrefili, ale bylo to o obraně. A snad si hráči uvědomí, že play off je hlavně o obraně a že musíme hrát agresivní obranu, kterou jsme dokázali hrát posledních pět minut. Máme teď deset dní na to, abychom zapracovali na tom, abychom hráli více kompaktně. A zvláště na hřištích soupeřů musíme zlepšit koncentraci, abychom soupeře nedostávali do herní pohody jednoduchými koši,“ řekl kouč poražených.

„Od první minuty jsme nehráli to, co jsme chtěli. Nevím, jestli jsem někdy zažil zápas, kdy by mi soupeř dal 60 bodů a přitom trefil jen tři trojky. Všechno byly jednoduché koše z vymezeného území,” hodnotil utkání nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. ”Zapracováváme nového hráče, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Něco takového se nemůže stát. A to jsme věděli, že Pardubice můžeme mít v semifinále a neukázali jsme se jim tu v dobrém světle. Neznali jsme jejich nového hráče Dickersona, který nám dal skoro 30 bodů, ale nám obrana nefungovala. To musíme zlepšit. Sám nerozumím tomu, že doma hrajeme úplně jinak než venku. To musíme změnit, jinak budeme mít problém,“ má jasno Sehnal.

Pardubice - Nymburk 105:91 (27:22, 33:25, 27:24, 18:20)

Nejvíce bodů: Dickerson 28, Pekárek, Vyoral po 12 - Boeheim 17, Gilyard a Lockett po 13, Watson 10, Autrey 8, Sehnal 8, Benda 7, Rylich 5, Kovář a Kříž po 3, Palyza a Tůma po 2. Fauly: 33:23. TH: 24/20 - 47/32. Trojky: 9:3. Doskoky: 41:42. Ztráty: 13:10. Zisky: 5:7. Asistence: 20:18.

David Šváb