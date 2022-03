Nymburk během reprezentační přestávky postrádal hráče národního týmu Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže a Luboše Kováře, trenéra Aleksandera Sekuliče, který byl se slovinským národním týmem, či Jerricka Hardinga, který dostal svolení na pár dní odcestovat domů. V kompletním složení tak tým trénoval až den před zápasem. Ovšem bez Lukáše Palyzy a Františka Váni, kteří doléčují svalové problémy a na Folimance nenastoupí.

Problémy mají ale i Pražané. Ti se od prosincového odchodu reprezentanta Tomáše Kyzlinka do Německa trápí a v roce 2022 ještě nevyhráli. Nyní mají osm porážek v řadě včetně úterní prohry ve čtvrtfinále České poháru, kdy podlehli Pardubicím 78:84. Pro tým amerického trenéra Joshe Kinga je komplikací i zranění ústředního rozehrávače Marka Vyroubala, který si zlomil prst.

Hra USK tak ještě více stojí na Američanem Nathanu Westovi a Kylu Mangasovi, kteří jsou s průměry 18 a 19,7 bodů na zápas v nejlepší pětce střelců celé ligy. Právě oni musejí být hlavním terčem obrany Nymburka. Ten se musí soustředit také na střelbu z dálky Pražanů, kteří jsou s 35 pokusy na zápas nejčastěji střílejícím týmem soutěže zpoza oblouku. A dávají v průměru 11 trojek na zápas.

Z posledních 68 vzájemných zápasů vyhrál Nymburk 67. Pouze v listopadu 2020 zaváhal a na Folimance prohrál 72:88. V této sezoně Nymburk vyhrál na Folimance v říjnu 104:78. Doma pak zvítězil na začátku ledna 97:71.

„Ještě se jim nepovedlo vyřešit, jak nahradit Tomáše Kyzlinka, se kterým jim odešel důležitý hráč pro ofenzivu i obranu. Ale i když teď hodně prohrávali, tak si na ně musíme dát pozor, protože tam stále mají hráče vysoké kvality,“ uznal před zápasem Luboš Kovář, hráč Nymburka. „Zejména si musíme pohlídat Westa a Mangase. Když tyto dva ubráníme a budeme je tlačit do těžkých střel a pohlídáme si doskok, tak bychom neměli mít problém. Podcenit ale nesmíme ani jejich mladé hráče, kteří se budou chtít ukázat. Chápeme, že nebudeme mít podporu našich fanoušků, kteří zůstávají v Nymburce a budou zde podporovat ukrajinský tým Prometey v zápase Ligy mistrů. Bude to velký určitě skvělý zápas a i já bych tam vyrazil, kdybych byl fanoušek. My se ale budeme snažit na Folimance hrát na sto procent,“ ujistil fanoušky Kovář.