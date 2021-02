Dávide, kdy a jak jste se dostal do nymburské akademie?

Poprvé jsem byl v Nymburce 17. června 2019. Zúčastnil jsem se try-outu, ke kterému mě pozval můj současný kondiční trenér Robin Švarc.

Myslel jsi už v té době, že se dostanete ve své hráčské kariéře brzy tak vysoko?

Na to jsem nepomyslel. Pochopitelně mým cílem bylo basketbalově růst, abych se mohl dostat co nejvýše. Po krátké době jsem poznal, že mají v Nymburce solidní program pro hráče, že jim vytváří výborné podmínky na trénování.

Co pro vás znamená podpis smlouvy s nejlepším českým týmem posledních let?

Podpis smlouvy je pro mě další krok, kterým se mohu posunout v mé basketbalové kariéře na vyšší úroveň. Za to, že jsem podepsal právě v Nymburce, jsem opravdu rád.

Byl pro vás podpis smlouvy ukončením nějakého dlouhodobého procesu nebo to přišlo neočekávaně?

O smlouvě jsem vůbec nevěděl, bylo to pro mě překvapení pod vánočním stromkem. Když jsem doma na Štědrý den rozbaloval dárky, našel jsem pod stromečkem také smlouvu s Nymburkem.

Jak to přijali vaši rodiče, přátelé a nezáviděli vám kamarádi?

Všichni moji kamarádi a rodina byli velmi šťastní a překvapení zároveň. Myslím si, že není nikdo, kdo by mi záviděl nebo nepřál.

Je pro vás smlouva motivací k další přípravě?

Je to pro mě velká motivace se zlepšovat, abych se ve všem co nejvíce vyrovnal mužům, hlavně po fyzické stránce.

Jste velký talent, přesto je stále v čem se zlepšovat. V čem podle vás zaostáváte za muži z A týmu a na čem musíte nejvíc pracovat?

Nevím, v čem za muži zaostávám, ale nejvíce to bude už vzpomínaná fyzická stránka. Každopádně se chci zlepšit ve všem, ale velké rezervy vidím v driblinku a střelbě po driblinku.

Myslíte, že máte tolik vůle, abyste vydržel na sobě pracovat a byl připraven do plného zapojení do přípravy mužského A týmu?

Myslím, že ano, je to důležité. Jsem připravený pracovat na sobě tak, abych se mohl do tréninků týmu zapojit co nejdříve a abych byl co nejlépe připravený.

Váš mládežnický spoluhráč Fanda Rylich už je plnohodnotným hráčem A týmu. Je pro vás příkladem?

Fanda v naší Akademii vynikal, i když ještě nebyl v A týmu mužů. Už v té době trénoval stejně a trenéři se mu věnovali stejně jako ostatním hráčům. Myslím si, že nejde jen o to, aby člověk vydržel, ale určitou roli hraje i talent.

Zatím se připravujete především individuálně, kdy myslíte, že dostanete příležitost se připojit k A týmu?

Odpověď na tuhle otázku opravdu nevím. Může se to změnit klidně z hodiny na hodinu. Určitě bych byl rád, kdyby to bylo co nejdříve.

Kdy jste naposledy hrál mistrovský zápas?

Bylo to na začátku sezony v roce 2020 proti Sokolu Pražskému. Od té doby už nic, jsou to už více než tři měsíce.

Jak moc vám chybí „amatérské“ soutěže jako první liga mužů a extraliga juniorů?

Chybí mi moc. Už to trvá opravdu dlouho. Myslím, že nejsem jediný, komu zápasy chybí. Všichni bychom si chtěli konečně proti nějakému soupeři zahrát. Snad to bude brzy.

Dávid Novák

Bydliště: Žilina

Narozen: 16. května 2003

Studuje: Gymnázium Nymburk

Znamení: Býk

Další oblíbené sporty: volejbal (po dlouhém přemýšlení)

Oblíbené jídlo: těstoviny a kuřecí maso

Oblíbené pití: pramenitá voda

Oblíbený film: Last Dance

Oblíbená hudba: Rap a Pop

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš