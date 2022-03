Nymburk neměl střelecký den, když se nedařilo z dálky. To pomáhalo Opavě, která vsadila na zónovou obranu s agresivním vybíháním na klíčové guardy a Nymburk se tak v útoku těžko prosazoval. Naopak Opavě spadlo do koše téměř vše a skvělou druhou čtvrtinou si vypracovala náskok osmnácti bodů.

Nymburští hráči ale ukazovali, jak moc nemají rádi porážky. Do soupeře se po změně stran zakousli a postupně začali manko stahovat. Dařilo se Jerrickovi Hardingovi, trojkami pomohl Lukáš Palyza a trefoval se Petr Benda. Na začátku poslední čtvrtiny se tak povedlo snížit na rozdíl jediného bodu.

Jenže vzápětí přišla trojka Klečky s faulem, ten samý hráč přidal další dvě trojky a Opava znovu vedla o dvanáct bodů. Ani to ale Nymburk nepoložilo a po koši Bendy se dvě a půl minuty před koncem opět přiblížil na rozdíl jediného koše. Ovšem trojka Jurečky obrat nedovolila. Hruban sice trojkou půl minuty před koncem ještě vykřesal naději, ale tu vzápětí vzal koš Jakuba Šiřiny a Opava mohla slavit.

„Nám se ve druhé čtvrtině na chvíli rozpadl útok, nedávali jsme, ztráceli jsme míče, zatímco Opava dávala všechno. Já už bohužel neměl timeout, abych na to reagoval. Dostali jsme se do velké ztráty, ale zabojovali jsme a vrátili jsme se zpátky. To nás ale stálo hodně sil a v závěru už jsme nebyli tak koncentrovaní, jak bychom měli být, a neměli jsme správná řešení,“ přiznal po finálovém utkání Aleksander Sekuliš, kouč Nymburka. „Ale takový je život. Musíme pogratulovat Opavě, která zahrála opravdu dobré utkání, střílela neuvěřitelně přesně a tuto výhru si zasloužila. Bylo tam hodně momentů, kdy nám Opava vzala míč z rukou a dala trojku, nebo kdy jsme dobře bránili, ale přesto dali koš v poslední vteřině. Hodně maličkostí bylo pro ně. My ale měli hodně ztrát, za které jsme draze zaplatili,“ vyprávěl trenér poražených.

Přestože musel favorit dotahovat až osmnáctibodové manko, zbraně nesložil. „Ve druhé půli jsme ukázali velkou bojovnost, ale takhle bychom měli hrát každý zápas. Ne až když prohráváme. Musíme být ale také upřímní. Měli jsme poslední dobou problémy se zdravím, někteří hráči nebyli zdraví a hrát dva dny po sobě pro ně nebylo snadné. Bojovali, ale Opava byla lepší,“ podotkl Sekulič.

Nymburk dřel, hlavněš ve druhém poločase, ale na rozjetou Opavu to bylo málo. „Nechali jsme na hřišti všechno, ale nestačilo to. Bohužel první poločas byl z naší strany špatný a rozdíl byl velký, protože Opava hrála výborný poločas. Vytvořila si spoustu volných střel a v podstatě je všechny dala,” hledal příčiny porážku zkušený basketbalista Nymburka Vojtěch Hruban. „Pak jsme se snažili vystrčit hlavu z vody, ale nepovedlo se to. Takhle nějak letos probíhají všechny naše zápasy s Opavou. Oni přijdou s nějakou obranou, my na ní nemáme žádnou odpověď, udělají si náskok a my ho dotahujeme. Dvakrát to vyšlo a dvakrát ne. Hlavně se z toho musíme poučit. Někteří hráči Opavy jako Radim Klečka hráli výborný zápas. Ve chvíli, kdy jsme se dostali na bod nebo dva, trefili nějakou střelu, která vůbec nebyla lehká. Na týmu soupeře bylo hodně vidět jejich sebevědomí, že chtějí vyhrát. Bylo na nás vidět, že v prvním poločase jsme měli hlavy dole. Ještě jsme se dokázali vrátit, jenže to celé bylo se špatným koncem. Už několik finálových zápasů jsme tak dokázali otočit a byli jsme tím šťastnějším týmem. Jednou musí každá série skončit. Mrzí nás, že jsme u toho museli být,“ přidal Hruban

Nymburk - Opava 93:97 (19:20, 22:37, 30:17, 22:23)

Nejvíce bodů: Harding 22, Benda 15, Routt 14, Hruban 12, Palyza 11, Tůma 7, Ross 6, Kovář 4, Gak 2 - Klečka 23, Šiřina 16, Kouřil 12. Fauly: 23:26. TH: 28/20 - 24/15. Trojky: 9:16. Doskoky: 46:30. Ztráty: 16:13. Zisky: 5:12. Asistence: 17:14.

David Šváb