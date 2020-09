„Původně jsme měli tento týden hrát s jinými soupeři, ale hlavní je, že se vůbec něco může hrát. Zatím to vypadá, že tato sezona bude taková atypická, ale hraje se a to je nejdůležitější. Zvláště když náš čeká Final 8 Ligy mistrů a potřebujeme se rozehrát. A Pardubice nás určitě připraví dobře, protože mají kvalitní tým,“ řekl rozehrávač nymburského týmu Jakub Tůma.

Nymburk má za sebou dva zápasy nové sezoně, které měly podobný průběh. Jak ve Svitavách, tak i v Prostějově proti Olomoucku, vstoupil do zápasů skvěle a rychle získal výrazné vedení. Ve druhé čtvrtině však přišlo polevení a soupeři se vrátili do hry. Ve Svitavách z toho byla nakonec jasná výhra po razantním závěru, ovšem s Olomouckem se musel přetlačovat až do posledních vteřin. Svou 88. ligovou výhru v řadě však uhájil.

„Musíme předvádět mnohem konzistentní výkon bez větších výkyvů, jaké jsme měli v dosavadních zápasech. Na to se musíme soustředit a nepolevovat,“ řekl asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič.

To Pardubice zatím mají ze tří zápasů jedinou výhru v úvodním kole nad USK 99:69. Pak ale prohrály doma s Ústím 76:79 a ve Svitavách 79:88.

„Mají teď navíc Dunanse, dalšího hráče, který umí s míčem. Jeho příchodem se navíc více uvolnily ruce jejich pivotům. Už předtím měli dobrý tým a teď jsou ještě lepší. Musíme být na toto utkání opravdu soustředění,“ míní Sekulič.

Nejistý je start rozehrávače Luky Rupnika. Poprvé nastoupit by měla nová posila Nymburka Stephen Zimmerman, který v sestavě nahradil Carltona Bragga.

Utkání v pardubické hale na Dašické začíná ve středu od 18:45 hodin.

David Šváb