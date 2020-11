Hradec je aktuálně devátý v tabulce se třemi výhrami a pěti porážkami. Naposledy udolal v derby Pardubice 75:73. Předtím rovněž o dva body podlehl Kolínu. Další dvě výhry si Sokolové připsali proti Ostravě a Svitavám.

Nymburský tým, který v lize neprohrál dvě utkání po sobě od června 2011, bude opět postrádat dlouhodobě zraněné Petra Šafarčíka a Jerricka Hardinga. Zbytek kádru je v pořádku a pokusí se navázat na výkon ze středečního duelu Ligy mistrů, ve kterém deklasoval kyperský Keravnos i díky sedmnácti trojkám. Proti Hradci se povedlo vyhrát všechny čtyři dosavadní zápasy v nejvyšší soutěži, přičemž nejmenší rozdíl byl dvacet devět bodů.

„Jsou hodně silní v útoku, kde se projevuje síla zkušeného rozehrávače Stamenkoviče, který umí dobře posouvat míč a nacházet volné hráče. Ale na druhou stranu, jak je to starší tým, tak mají slabost v obraně. Takže pokud jim to nebude hodně padat a nebudou s námi hrát přestřelku na hodně bodů, tak bychom to měli zvládnout. Měla by platit naše rychlá hra,“ uvedl Rostislav Jirák, hráč Nymburka a bývalý hráč Hradce. „Minulý rok jsem zažil zápas proti Nymburku ještě jako hradecký hráč a ta rychlá hra na nás tehdy hodně platila. Pokud teď opět dostanu šanci do utkání zasáhnout, tak proti bývalému týmu je motivace vždy ještě o trochu větší. Celý tým do zápasu určitě dáme sto procent a půjdeme si za výhrou,“ řekl Jirák.

David Šváb

Vladimír Malinovský