Klub si od něj slibuje, že by od příští sezony mohl bojovat o místo v sestavě podobně, jako se to v této sezoně daří Františkovi Rylichovi.

Sedmnáctiletý Novák patří mezi největší talenty slovenského basketbalu. Rodák ze Žiliny mimo jiné patřil k tahounům týmu na mistrovství Evropy do šestnácti let divize B. Do Nymburka přišel v létě 2019 a nastupoval jak za tým U17, kde byl pátým nejužitečnějším hráčem celé extraligy s průměry 19,5 bodů, 10,5 doskoků a 4,3 asistence, tak i za U19. Dokonce už nastoupil i za Polabí v první lize mužů.

Ačkoli měří téměř dva metry, hraje od dětství na pozici rozehrávače. K tomu má i velmi dobré atletické dispozice, které měl předvést i na Utkání hvězd NBL, kde byl přihlášen do soutěže ve smečování, ale exhibice byla nakonec odložena.

„Dávid je výborný somatotyp. Od mala hraje rozehrávače, k tomu dorostl do 198 centimetrů a je to výborný atlet,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský na adresu mladíka. „V A týmu je nás zatím hodně, takže Dávid bude pokračovat v akademii na individuálním rozvoji. Uvidíme, co pak přinese příští sezona, kdy už by se mohl zapojit podobně jako v tomto ročníku František Rylich. Tomu tréninkový proces s A týmem velmi prospěl a věříme, že podobně tomu bude i u Dávida. Ten má v sobě nerozvinutý velký potenciál a bude hodně záležet na jeho přístupu a na tom, aby kromě školy byl jeho další zájem pouze basketbal,“ dodal Sokolovský.

Novák už měl možnost trénovat s A týmem Nymburka a měřit se tak s konkurencí a kvalitou, kterou mu nenabídne žádný jiný tým v Česku a na Slovensku. „Už v akademii s námi super pracují. A A tým je nejlepší v české lize, hraje Champions League a podepsat smlouvu s ním je pro mě nejlepší možnost a nejlepší věc, jaká se mi teď mohla stát. Hrozně se těším, až budu mít jednou možnost s klukama trénovat pravidelně. Doufám, že to bude co nejdříve,“ řekl k podpisu smlouvy Novák. „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl smlouvu podepsat už takto brzy. V sedmnácti letech se to jen tak někomu nepovede. Věřím, že mi to pomůže v mém rozvoji a v mém snu živit se basketbalem,“ dodal Novák.