Nymburk sice první vzájemný zápas v Zaragoze prohrál před týdnem o devatenáct bodů (71:90), ovšem vzhledem k tomu, že ostatní čtyři zápasy ve skupině vyhrál, zatímco Zaragoza prohrála s Bambergem, má tak se španělským celkem nyní vyrovnanou bilanci čtyř vítězství a jedné porážky. K prvenství ve skupině tak Polabanům stačí jakékoli vítězství.

Pomoci by k tomu mělo i úterní jasné vítězství na hřišti Sassari, které opět zvedlo nymburským hráčům sebevědomí. „Výhrou nad Sassari se nám ještě více otevřela vrátka na první místo ve skupině. Trenér o tom mluvil už po utkání ve Španělsku. My si snažíme dávat před sebe dílčí cíle a tohle je jeden z nich. Věřím, že se o výhru porveme a Zaragozu přehrajeme. Ukázali bychom tím i ostatním soupeřům ve Final 8 svou sílu,“ řekl nymburský basketbalista Petr Šafarčík.

První místo hraje roli při losu, jehož termín by měl být oznámen v pátek spolu se jménem hostitele závěrečného turnaje. Celky z prvních míst budou nalosovány k týmům ze druhých míst ve skupinách, přičemž jedinou restrikcí je, že se nemohou potkat dva týmy ze stejné skupiny.

Pokud by byl Nymburk druhý, znamenalo by to, že ve čtvrtfinále narazí na jednoho z trojice Hapoel Holon, Tenerife a Nižnyj Novgorod. Naopak prvenství ve skupině by znamenalo potenciální soupeře pro čtvrtfinále Karsiyaku, obhájce titulu Burgos a vítěze čtvrtečního souboje mezi Türk Telekom a Štrasburkem s českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem.

„Podruhé za sebou jsme ve Final 8 a to v konkurenci týmů z Německa, Itálie, Turecka je opravdu skvělý úspěch pro nás klub. Za to si hráči zaslouží velké uznání. Práce pro nás ale nekončí, ještě se hraje o první místo a o to se porveme ve čtvrtek proti Zaragoze,“ slíbil trenér českých šampionů Oren Amiel.

Výhodou Zaragozy je, že naposledy hrála v sobotu, kdy ve španělské lize prohrála s Gran Canarií. Naopak Nymburk hrál v úterý na Sassari, vrátil se ve středu ráno a hráči tak mají den na to, aby nabrali zpět síly a dva tréninky na to připravit se na silného španělského soupeře.

Ten svou sílu ukázal v prvním vzájemném utkání, kdy ve druhé půli využil více sil a rozhodl o jasné výhře. Problém nymburské obraně dělal svou atletičností zejména pivot Jacob Wiley, který dodává spoluhráčům hodně energie. Jeho zastavení je klíčem k úspěchu.

Nymburk stále nemůže počítat s belgickým rozehrávačem Retinem Obasohanem, o startu Jerricka Hardinga se rozhodne až těsně před zápasem. Oslabená ale bude i Zaragoza, která má na marodce islandského obra Tryggviho Hlinasona a rozehrávače Rodriga San Miguela.

Utkání začíná ve čtvrtek od 18.30 hodin v přímém přenosu Nova Sport 2.

David Šváb

Vladimír Malinovský