Jak se hraje o první příčku tabulky ukázali domácí basketbalisté hlavně v prvním poločase. Do zápasu vstoupili parádně a chtěli potvrdit formu z posledních týdnů. A také dlouho domácí neporazitelnost.

Začátek jim vyšel na výbornou a dostali se do vedení. Hlavně díky úspěšným trojkovým pokusům. Už v první desetiminutovce se dostali do trháku o deset bodů. Jenže turecký tým vzdoroval. A to dost důrazně. Hrál se rychlý ofenzivní basketbal, padalo hodně košů. Nymburk měl po první části náskok pouhých čtyř bodů.

Ve druhé čtvrtině a také v dalším průběhu bylo patrné, jak jsou hosté namotivovaní. Bojovali o všechno. Hráli hodně důrazně a důsledně hlavně pod oběma koši a dařilo se jim pokrývat nebezpečného Obasohana, který dělal Burse velké problémy v prvním vzájemném utkání. Tofas přitlačil na pilu v obraně a byl stále na dostřel. Jenže v té době Nymburk ukazoval, jak silným je týmem. Když mu bodově teklo do bot, pomohl si úspěšnou trojkou. I díky tomu zase narostl náskok českého mistra na deset bodů. Ovšem to hosty nezabrzdilo, spíše znovu nakoplo. Skvělá obrana pod košem, Nymburk nedostal nic zadarmo. V poločase vedl nymburský celek o pět bodů 57:52.

Po změně stran ukázali hosté svoji sílu a zarputilost naplno. Domácím se nepovedlo na začátku druhé půle několik akcí, nedokázali dobře zakončit a nápor tureckého mužstva se stupňoval. A také se dostal poprvé v utkání do vedení. Nymburk byl rozhozený, dělal fatální chyby. Začala přetahovaná o každý bodík.

Nymburk se jen těžko dostával zpět do zápasu. Měl hodně ztrát, přestaly mu padat body z čáry trestného hodu. I to se na konečném skóre podepsalo. Pokud šel Nymburk do zformované obrany, měl to hodně těžké, hosté nevypustili žádný souboj. Žádný z týmů se nedostal do výrazného trháku. Minutu před koncem vedli hosté o jediný bod. Ale zvládli dramatickou koncovku o mnoho lépe než Nymburk, který po většinu střetnutí vedl, ale nakonec mu to nebylo nic platné.

Přesto se může těšit na další souboje s atraktivními soupeři v další fázi Ligy mistrů, která bude pokračovat po delší pauze v březnu.