„Příprava a první zápas sezony ukázaly, že je třeba zkvalitnit podkošovou sestavu. Naskytla se tato příležitost, a tak jsme rádi, že můžeme Stephena přivítat v týmu,“ řekl generální ředitel nymburského klubu Rudolf Šimeček.

Zimmerman patřil mezi velké talenty už na střední škole, když se stal nejlepším hráčem v historii Bishop Gorman High School co do počtu výher. Byl také vybrán na výběrové kempy pro největší talenty z celých Spojených států McDonald’s All-American and a Jordan Brand All-American. V létě 2014 byl dokonce nominován do národního týmu do 18 let a pomohl USA k triumfu na Americkém šampionátu osmnáctek. Tehdy byli v týmu mimo jiné současní hráči NBA Myles Turner a Justise Winslow.

Po střední škole zamířil na univerzitu UNLV, kde v prvním roce v NCAA sbíral v průměru 10,5 bodů, 8,7 doskoků a téměř dva bloky na zápas. Byl třetí nejlepší v celé konferenci v doskocích a druhý v blocích.

Svými výkony si řekl o to, že hned po prvním roce na univerzitě byl draftován v druhém kole draftu do NBA jako 41. v pořadí Orlandem a Magic s ním hned podepsali nováčkovskou smlouvu. Šanci dostal v 19 zápasech, ale prostor dostával jen po minutách a po jedné sezoně byl uvolněn. Poté se zkoušel prosadit v Los Angeles Lakers, kde podepsal smlouvu, ale působil jen na farmě v G-League. Poté ho angažovali Capitals Go-Go, farma Washingtonu Wizards, ale hned ho vyměnila s farmou New Yorku Knicks Westchesterem za bývalého nymburského hráče Chassona Randla.

V létě 2019 se pak rozhodl zkusit štěstí v Evropě a zamířil do německého Bonnu, v jehož dresu si vyzkoušel Ligu mistrů a zahrál si také po boku bývalého nymburského hráče Eugena Lawrence.

„Stephen je velký talent a velký dříč. Jako spoluhráč byl skvělý. Maká a snaží se dělat vše, co po něm trenéři chtějí. Umí dobře stavět clony, je silný na pick and rollu a na svou výšku umí i dobře přihrávat a má cit pro míč,“ chválil Zimmermana Lawrence.

V průměru hrál v Lize mistrů 16 minut na zápas a sbíral 8,1 bodů a 4,4 doskoky. Úspěšnost střelby za dva body měl 68 procent a proměnil i obě trojky, které vystřelil. Zahrál si proti Zaragoze, Dijonu, Szombathely i AEK, se kterými se Nymburk potká v této sezoně.

Pro tuto sezonu se dohodl na angažmá v polské Toruni, ovšem když se objevila možnost jít do Nymburka hrát opět Ligu mistrů, dohodl se na odchodu a podepsal se Středočechy. "O Stephenovi jsme se s Nymburkem bavili již v létě. V té době to nakonec nedopadlo a jsme rádi, že bude moci tým posílit nyní a dále se zlepšovat pod trenérem Amielem. Hodně nás tlačil čas, ale díky profesionálnímu jednání ze strany Nymburka se vše zvládlo velmi rychle,“ řekl Matyáš Hering ze společnosti Octagon Europe/PPGroup, která hráče zastupuje.

David Šváb