Dlouho to vypadalo na jasné a snadné vítězství. Nymburk dominoval a vedl dvouciferným rozdílem. Jenže na začátku poslední čtvrtiny domácí celek srovnal a šel dokonce do vedení o tři body. Ale český šampion zase zvedl prapor a dokráčel k vítězství. „Pokaždé, když jsem přijedeme na USK, je to boj. Je to bitva. Kontrolovali jsme hru, ale jen z toho co si pamatuji, jsme zaplatili v obraně třicet až třicet šest bodů z toho, že jsme příliš pomáhali od střelců. Pokud necháte volné střelce jako Mareš, dají i se zavřeným okem. To je něco, na co si musíme dát pozor,“ uvedl po utkání s varovným gestem Oren Amiel, trenér Nymburka.

Nymburk tak prokázal svoji aktuální formu a musel se před ním sklonit i tým USK Praha. „Bylo to pro nás těžké. Hráli jsme proti velmi dobrému týmu, který má skvělou formu jak v Kooperativa NBL tak v Champions league,“ uznal domácí lodivod Dino Repeša. „Náš cíl byl limitovat útočný talent Nymburka a limitovat jejich doskok. To druhé se nám nedařilo a je to každý zápas stejné. Prohráli jsme o pět bodů, to není špatné, ale já nejsem spokojený. Každý zápas prohráváme na doskoku, a to je personální motivace každého," přidal Repeša.

Zápasy s USK Praha nejsou snadné a dlouho není rozhodnuto. Stejně tomu bylo i tentokrát. Klíčovou roli sehrál ke konci hostující Stephen Zimmerman. Mužstvo výrazně podržel nejel při střelbě trestných hodů. „Určitě to pro nás byl boj. Dokážou nás potrápit, ale my jsme byli schopni to dotáhnout do vítězného konce. Trestné hody se snažím zlepšovat, hodně je trénuji. A ukázalo se, že když získám pod košem fauly a trestné hody proměním, tak to může mít velký vliv na zápas. Určitě je to něco, na čem chci v budoucnu dále pracovat,“ řekl autor dvanácti nymburských bodů.

Druhým nejlepším střelcem na straně USK byl po Schilbovi Marek Vyroubal. „Gratuluji Nymbáči k výhře. My do toho vždy jdeme s tím, že je můžeme potrápit a že chceme být konkurence schopní, což jsme předvedli. Je to škoda. Ztratili jsme to až v koncovce, když jsme se dostali v závěru i do vedení o čtyři body,“ uvedl Vyroubal. „Měli jsme hrozný problém na doskoku, ale to nás trápí už delší dobu. Musíme se soustředit dál. Máme znovu Nymburk u nich a pak Opavu. Poté už musíme být připraveni na play off,“ dodal basketbalista pražského týmu.

Vladimír Malinovský

David Šváb