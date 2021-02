„Po konci základní části Ligy mistrů teď trochu hledáme opět naše tempo. Soustředění a energie šly dolů. Ale to je normální. Před Final 8 Českého poháru se do něj zase dostaneme,“ uvedl po utkání trenér nymburského mužstva Oren Amiel.

Domácí rozhodli parádní šňůrou 23:6 ve třetí čtvrtině. Definitivně zlomili odpor protivníka a v klidu si došli pro další vítězství. „První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Bylo to cítit z každého hráče, nikdo nebyl spokojený se svým výkonem. USK se prezentovalo nápaditou hrou, místy hráli velmi agresivně a bylo na nich vidět, že si rozumí a že do toho jdou s nějakou myšlenkou, která má hlavu a patu. To nám v prvním poločase dělalo problémy,“ přiznal nymburský hráč Lukáš Palyza.

A v šatně českého šampiona byla „veselo“. „Po lehkém poločasovém průvanu jsme do druhého poločasu vkročili správně a brzy jsme měli náskok kolem patnácti bodů. Výkon byl diametrálně jiný. Byli jsme rychlejší, tvrdší, agresivnější. Jsem rád, že takový zápas v české lize máme, kdy se nám podle představ nedaří a musíme najít cestu, jak hrát náš basket. Je to pro nás lepší, než od první do poslední minuty dominovat v zápase a nevzít si z toho nic,“ přidal Palyza.

Na hráčích pražského týmu se projevila únava. „Byl to pro nás velmi těžký zápas a navíc byl šestým během dvou týdnů. Hráči jsou velmi unavení. Ve druhé půli měl Nymburk více energie a koncentrace, nám naopak chyběly. Ale celkově mohu být spokojen,“ řekl hostující kouč Dino Repeša.

(mal, dš)