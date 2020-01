Nymburk šel do zápasu bez dvou hráčů základní sestavy Vojtěcha Hrubana a Michaela Dixona, kteří mají menší zdravotní potíže. Hruban však i přes to jel spolu s Jaromírem Bohačíkem, Martinem Peterkou a Zachem Hankinsem na nedělní Utkání hvězd v Ústí nad Labem, jelikož jako jedna z hvězd reprezentace chtěl přispět k propagaci basketbalu.

Proti Sokolům však odpočíval a v úvodu se zdálo, že menší odpočinek by se hodil celému týmu. Po parádní úterní výhře v Lize mistrů na Tenerife se nymburský tým pomalu dostával do tempa a především Pavol Lošonský dělal domácí obraně velké problémy. V závěru první čtvrtiny ale Nymburk přitlačil a ve druhé čtvrtině už spustil svou hru naplno. Pálil jednu trojku za druhou a ještě před poločasem zvýšil náskok na třicet bodů.

Pak už si náskok spíše jen hlídal a v klidu mířil za svou sedmdesátou devátou ligovou výhrou v řadě za sebou. Hradec sice třetí čtvrtinu těsně vyhrál, ale bez Davida Pekárka, který si v minulém zápase zlomil kotník a jen v devíti hráčích, neměl dostatek zbraní na zdramatizování duelu.

Nymburk — Kr. Sokoli 102:65

Nejvíce bodů: Bohačík 15, Hankins 14, Dalton, Kříž a Rogič po 11, Šafarčík a Pumprla po 10, Tůma 9, Booker 5, Benda 4, M. Peterka 2 – Lošonský 17, Stamenkovič 11, Sedmák 8, O. Peterka 7. Fauly: 19:21. TH: 16/11 – 16/12. Trojky: 13:9. Doskoky: 44:31. Ztráty: 13:22. Zisky: 7:6. Asistence: 24:12. Hráč utkání: Hankins (Nymburk).

Amiel: Nastartovali jsme motor

Nymburk – Už sedmdesát devět zápasů za sebou v nejvyšší soutěži vyhráli. Basketbalisté Nymburka rozstříleli na své palubovce Hradec Králové rozdílem sedmatřiceti bodů.

Oren Amiel (trenér Nymburka): „My po velké výhře na Tenerife nezačali úplně koncentrovaně, ale pak jsme nastartovali motor a od druhé čtvrtiny jsme měli zápas pod kontrolou. Mohli jsme rozdělit minuty mezi hráče tak, jak jsme měli naplánováno a teď se můžeme připravovat na další zápasy.“

Jakub Tůma (hráč Nymburka): „Jak říkal trenér, my jsme vstoupili do utkání bez koncentrace, bylo to vyrovnané, ale pak jsme přešli na naše tempo a do poločasu jsme si vytvořili třicetibodový náskok. Ten jsme pak udržovali a nepustili jsme soupeře zpět do hry.“

Lubomír Peterka (trenér Hradce Králové): „Do utkání jsme šli s tím, že po té parádě, co Nymburk předvedl na Tenerife, by nemusel být tak zkoncentrovaný. A první čtvrtinu jsme s nimi odehráli velmi dobře. Jenže ve druhé čtvrtině předvedl Nymburk trojkopalbu a bylo rozhodnuto. Nymburk potvrdil, že je velmi dobře hrající mužstvo. Musím naše kluky pochválit, že alespoň vyhráli třetí čtvrtinu a připsali si dílčí úspěch, jinak ale Nymburk dominoval a jednoznačně nás přehrál. Gratuluji mu k úspěchu v Champions League, hrají opravdu dobře. My se musíme teď dostat před A2 do pohody.“

Lukáš Kantůrek (hráč Hradce Králévé): „Co k tomu říci. Přijeli jsme na hřiště jasného favorita po jeho výborném zápase na Tenerife. V první čtvrtině jsme se s nimi ještě tahali, ale pak jsme se rozhodli s nimi hrát nahoru – dolů a přestříleli nás trojkami. Tam jsme prohráli o dvaadvacet bodů a zápas byl rozhodnutý. byla to dobrá zkušenost a teď se musíme soustředit na příští zápas s Ostravou.“

