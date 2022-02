FOTO: Polabské derby postrádalo drama. Nymburk předvedl v Kolíně ofenzivní smršť

Dvakrát ho trápili a on musel vynaložit spoustu sil, aby dovedl utkání do vítězného konce. To ale bylo v základní části NBL. V nadstavbě už basketbalisté Kolína proti Nymburku tahali za kratší konec provazu. V šestém kole nestačili na mistra a na domácí palubovce s ním prohráli 82:129.

Z utkání nadstavbové části BC Kolín - Nymburk (82:129). | Foto: David Kratochvíl