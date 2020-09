Nymburk šel do zápasu stále bez Luky Rupnika, který sice po menší zranění začal trénovat, ale pro jistotu ještě do hry nenastoupil stejně jako Petr Benda, který před úterním odjezdem na Final8 Ligy mistrů neriskoval zhoršení zdravotního stavu. Také Ostrava přijela oslabená o svého klíčového hráče Petra Bohačíka. Ten chyběl především na doskoku, kde Nymburk dominoval 50:34.

V úvodu duelu navázal Harding na svůj minulý výkon z Pardubic, když zaznamenal rychlých sedm bodů. Hayden Dalton se blýskl smečí po nahození a k velmi dobrému výkonu se nadechl Kříž. Ten nejen dával své tradiční nájezdy, ale přidal i tři trojky ze tří pokusů.

Nymburk si udržoval po celé utkání vedení, ale dobře hrající Ostrava mu nedovolovala výrazněji odskočit. Chytil se Zane Waterman, autor 21 bodů, trojky přidal Martin Nabělek a v poločase vedl Nymburk jen o šest bodů. Do druhé půle ale nastoupil opět střelecky naladěný Harding a společně s Křížem zařídili prvních 17 bodů Nymburka. Vedení domácích tak rychle narostlo na 18 bodů a už se v klidu dohrávalo.

Střelecky se nakonec prosadili všichni nymburští hráči včetně Rostislava Jiráka, který debutoval v lize v dresu Nymburka. Dobrý výkon předvedla i nová posila Stephen Zimmerman, který k devíti bodům přidal 12 doskoků. Jakub Tůma měl osm bodů a osm doskoků.

Nymburk - NH Ostrava 95:75

Nejvíce bodů: Harding 25, Kříž 19, Zimmerman 19, Tůma, Šafarčík a Dalton po 8, Prewitt a Kovář po 4, Hruban 4, Rylich 3, Jirák 1 - Waterman 21, Alleyn 16, Nábělek a Pumprla po 9. Fauly: 21:21. TH: 24/16 - 9/7. Trojky: 11:9. Doskoky: 50:34. Ztráty: 13:12. Zisky: 9:7. Asistence: 24:12. Hráč utkání: Kříž (Nymburk). Čtvrtiny: 25:18, 21:22, 27:16, 22:19.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Nebyl to pohledný zápas na koukání pro fanoušky, ale splnil naše cíle. Těmi bylo kromě výhry také rozložit zátěž mezi všechny hráče a především vyvarovat se zraněním před naším úterním odjezdem na Final8 Ligy mistrů. A je třeba ocenit Ostravu, která je na dobré cestě a já ji respektuji.“

Martin Kříž (hráč Nymburka): „Z naší strany to nebylo nejlepší, v úvodu třetí části jsme do toho šlápli a udělali nějaký náskok. Byl to náš poslední zápas před Final 8 a snažili jsme se to využít na to vyzkoušet si nějaké detaily, které pak můžeme využít. Teď máme pár dní na to se pořádně připravit. Já nemám rád úplně řešení statistik, ale určitě mi pomůže psychicky, že to tam teď padá. Jsem rád, že sezona pro mě začala takhle a dodává mi to na sebevědomí, ale moje hlavní práce je stále obrana a doskok. A když se k tomu přidají body, tak jen dobře.“

Peter Bálint (trenér Ostravy): „Gratuluji Nymburku k zasloužené výhře. Projevila se velká rotace Nymburka. Má jedenáct vyrovnaných hráčů, v tom je jeho síla. Ještě asi nejsou v té top formě, ale předvedli dobrý výkon. Přeskákal nás, nám pod košem citelně chyběl Petr Bohačík. Ten má dlouhodobě potíže s kolenem a třetí zápas během týdne by pro něj byl risk a nechali jsme ho odpočinout. Ale nemohu říct nic špatného na můj tým. Zejména první poločas byl z naší strany výborný.“

Martin Nábělek (hráč Ostravy): „Nemusíme se vůbec stydět. Hlavně první poločas byl dobrý. Ale jak už to proti Nymburku bývá, stačí pár minut a najednou je to mínus patnáct až dvacet bodů. Ale dlouho jsme byli rovnocenným soupeřem. Snad jsme teď výhrou nad Svitavami a tentokrát ukázali, že nejsme ořezávátka a že i lepší soupeři si na nás musí dávat pozor.“

David Šváb