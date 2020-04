Online reportáž o koronaviru najdete ZDE

O nuceném konci sezony…

Nemluvím jen za sebe, ale za spoustu kluků v lize. Nikdo to nečekal a nikdy nezažil. Určitě to není příjemné, ale nic s tím nezmůžeme a musíme se s tím vypořádat. Basketbal nám chybí. Teď musíme být většinu dne zavření doma. Jsme zvyklí na tréninkový rytmus, a když to takhle ze dne na den skončí, tak je to nepříjemné. Ale snažíme se s tím vypořádat a uvidíme, jak to ještě dlouho bude trvat. Neumím si představit, že bych byl zavřený někde v paneláku a jsem moc rád, že mohu alespoň na zahradu a dělat tam smysluplnou práci na mém domě. Chybí mi basketbal, chybí mi kluci v šatně, ale na druhou stranu mám čas na věci, které jsem potřeboval udělat.

O tréninku v karanténě…

Máme rozeslané individuální tréninkové plány od našeho kondičního kouče Ričky, které se každý snaží plnit. Není to nic náročného na prostor. Já mám navíc výhodu, že mám hřiště na zahradě, kde se snažím dělat i basketbalové věci, abych se udržel ve formě. S klukama jsem se párkrát viděl, byl jsem na chvíli za Vojtou Hrubanem. Kontakt tam je, ale v omezeném režimu.

O sezoně…

Byla to jedna z nejlepších sezon, co jsem tu zažil. Určitě proto zamrzí, jak to dopadlo. Tým byl výborně poskládaný. Měli jsme super partu. Ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat a musíme se s tím srovnat.

O vzpomínce na prank na Matěje Svobodu…

S Benďákem (Petrem Bendou) si často děláme vzájemně srandičky. A když do týmu přišel mladý Matěj Svoboda, tak se brzy otrkal a začal také dělat naschvály. Už to začínalo přerůstat meze, tak jsme se domluvili s týmovým vedoucím Michalem Hubálkem a ten mu během tréninku přeparkoval auto. Došlo to tak daleko, že Mates volal na policii, že mu ukradli auto. Když pak Benďák odjížděl, tak stáhl okénko a řekl mu, ať se jde podívat za roh.

O chemii v týmu…

Nechci se dotknout nikoho, kdo tu byl předtím, nikdy nebyl extrémní problém, že by někdo nezapadl, ale z mého pohledu letošní tým nejvíce držel spolu. Složení týmu jak basketbalově, tak i charakterově, bylo super. Doufám, že se většina týmu vrátí zpět na příští sezonu.

O roli pokladníka týmu…

Přede mnou to byl Tomáš Pomikálek, pak to nějak na mě padlo. Ani nevím jak. V této sezoně musel nejvíce platit Book (Deishuan Booker), ten měl pár pozdních příchodů, tak nejvíce platil do týmové kasy. Pak se dostal do vedení Mike Dixon, ať už pozdními příchody, tak kvůli nedodržení týmového oblečení, ale občas přispěli všichni.

O hlavní vzpomínce na sezonu…

Asi zápas s Bambergem, který byl pro nás zlomový, protože jsme se tím odpíchli. A pak výhra na Tenerife. O tom asi sní každý, vyhrát proti takovému týmu a ještě na jejich palubovce. Zvláště letos, kdy předváděli skvělé výkony ve španělské lize.

O doskakování…

Nemyslím si, že se to dá natrénovat. Když je někdo atletický, tak to má jednodušší, což ale není můj případ. U mě je to spíše o intuici a výběru dobrého postavení. Je to charakteristika mojí hry.

O černé práci pro tým…

Nejsem tím, na kom stojí útok. Jsem na hřišti hlavně kvůli černé práci. Musel jsem si na to zvykat, protože do dvaceti let jsem byl hlavní skórer v klubu i mládežnických reprezentací. Když jsem pak ale přišel ke chlapům, tak to nebylo takové, jak bych si to představoval. Ale postupem času jsem pochopil, že i takoví hráči jsou potřeba a snažím se tuto roli plnit na sto procent. A když k tomu přijdou i střely, tak je to bonus. Černá práce, doskok a obrana jsou ale pro mě priority. Takových hráčů není tolik. Ale také záleží na tom, co chce trenér. A já mám štěstí, že jak Oren v Nymburce, tak Neno v reprezentaci tuto roli ode mě požadují. Vědí, že já nikdy nebudu tahoun z pohledu bodů, na to jsou tu Vojta Hruban, nebo Jarda Bohačík. Já se snažím plnit roli, kterou po mě trenéři chtějí.

O čísle 31 na dresu…

Začínal jsem se čtyřkou, kterou když jsem v šestnácti letech jako nejmladší přišel do nároďáku, tak jsem si samozřejmě číslo vybrat nemohl. Čtyřku tehdy měl myslím Tomáš Vyoral. Na mě zůstala třináctka. Když jsem pak přišel do Nymburka, tak jsem si ji nechal, ale přišel Rado Rančík a bylo jasné, že o to číslo přijdu. Ale nějak jsem se s ním spojil, takže jsem ho jen otočil a od té doby mám jednatřicítku.

O možném vyhlášení Nymburka mistrem nedohrané sezony…

Teď nevíme, jestli bude mistr jmenován nebo ne. Když to tak bude, tak by to bylo super, ale bylo by to něco úplně jiného, než kdybychom si to vybojovali na hřišti v play off. A když titul nebude, tak život jde dál a snad nám ho přinese další sezona.

O dohrání Ligy mistrů na přelomu září a října…

Je to složité. Chápu vedení soutěže, že to chce dohrát. Chtějí to dohrát všichni. Ale tenhle turnaj na konci září může být velká neznámá, zejména z pohledu skládání týmů. Prize money za první místo je milion eur, což je podle mě spousta peněz pro všechny týmy. Takže se bojím velkých nákupů hráčů jen kvůli tomuto turnaji. My také nevíme, v jakém do toho půjdeme složení. Ale rozhodně budeme akceptovat jakékoli rozhodnutí vedení soutěže a pokusíme se případně urvat co nejlepší výsledek.

