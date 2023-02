Na konci první čtvrtiny ale zapnul v obraně na vyšší level, přes pět minut nedovolil domácím ani bod a Eric Lockett v útoku pomohl manko smazat. Od té doby se hrálo vyrovnané utkání, ale Nymburku se nepovedlo dostat se do většího než dvoubodového vedení. Naopak musel spíše dotahovat mírný náskok domácích.

Nymburk se trápil v útoku, nedařilo se zejména rozehrávači Ondřejovi Sehnalovi, který dosud měl velmi dobrou formu a rozhodl minulý zápas s Brnem, ale tentokrát zaznamenal jen dva body, jednu asistenci a pět ztrát. Proti dobré obraně Děčína se ale nikdo pořádně nechytil. Nejlepším střelcem tak byl se čtrnácti body Nate Watson.

Přesto měl Nymburk šanci zápas vyhrát, jenže v posledních dvou a půl minutách už neskóroval, zatímco děčínský AJ Walton potvrdil dobrý výkon dvěma trestnými hody, kterými půl minuty před koncem rozhodl. Hosté ještě měli poslední útok, při kterém dvakrát vybojovali míč zpět, ale nakonec si střelu nevypracovali a Petru Bendovi byl odpískán aut.

Pro Děčín šlo o jubilejní desátou výhru ze 104 vzájemných zápasů.

Ohlasy po utkání

Ladislav Sokolovský (trenér Nymburka): „Nehodnotí se to dobře, domácí si výhru víc zasloužili. Nám se nepovedl začátek, pak když jsme se dotáhli, tak jsme nedokázali jít do výraznějšího vedení. Musíme začít každý sám u sebe, máme starost o to, co se mělo písknout a co ne, kdo měl co udělat, ale nesoustředíme se každý sám na sebe. Obrana špatná nebyla, ale měli jsme problém s útokem. Byli jsme v útoku neuspořádaní, ani jeden rozehrávač neměl hru pod kontrolou, deset asistencí je tragédie. Musíme jít dál, máme v pátek další důležitý zápas, musíme se z toho oklepat.”

Petr Benda (hráč Nymburka): „Špatný vstup do zápasu, od druhé čtvrtiny jsme zlepšili obranu jejich klíčových hráčů. Soupeř ale hrál také velmi dobře v obraně a my se tomu nedokázali přizpůsobit a dostávali jsme se do těžkých pozic. Když jsme se dotáhli, tak jsme zas ztratili pár míčů, a to nás stálo vítězství. Měli jsme moc ztrát, kterými nás soupeř trestal.“

Jakub Tůma (hráč Nymburka): „Nedokázali jsme se dostat do tempa. Nezastavili jsme nájezdy Waltona a Nicholse, i když jsme si o tom říkali, a také byl problém na doskoku. Nepovedl se vstup do zápasu, hráli jsme pomaleji, než chceme, dlouho jsme se rozkoukávali, ale než jsme se do toho dostali, tak bylo pozdě. Nic jsme si nevytvořili a trápili jsme se v útoku. Bylo to víc o nás, než o Děčínu.“

Nate Watson (hráč Nymburka): „Byla to velká bitva, ale my nedokázali předvést to, co v nás je. Doufejme, že se nám to povede proti Brnu příští týden. Děčín má šílené fanoušky a domácím to dodalo hodně energie. Dokázali pak trestat naše chyby. Hodně si pomohli zónovou obranou, na kterou jsme nenašli recept. Oni naopak trefovali i nějaké těžké střely a při nájezdech se lépe vyrovnali s tím, že rozhodčí hru dost pustili a hodně toho nepískali. Na to ale musíme být ve venkovních zápasech připraveni.“

Tomáš Grepl (trenér Děčína): „Pro nás to byl zápas o vykoupení poté, co jsme zápas v Ústí nezvládli. Dvakrát porazit Nymburk v jedné sezoně se nestává každý den, jsme za to moc rádi. V poločase jsem hráčům naložil trochu víc, protože v Ústí jsem to neudělal a hráči si pak mysleli, že se jim nic nemůže stát.“

Matěj Svoboda (hráč Děčína): „My jsme si řekli že to, co jsme předvedli v Ústí, je nepřijatelné a trenér apeloval hlavně na bojovnost. A to jsme si vzali k srdci a od začátku nastoupil úplně jiný tým. Je to skvělá výhra, kterou jsme si zasloužili a snad nám fanoušky odpustí i tu prohru v derby.“

Děčín - Nymburk 70:68 (28:18, 11:21, 19:13, 12:16)

Nejvíce bodů: Svoboda 20, Walton 15 (8 doskoků a 11 asistencí), Nichols 11 - Watson 14, Lockett 13, Palyza 10, Kříž 9, Boeheim 5, Benda a Kovář po 4, Rylich 3, Sehnal, Váňa a Tůma po 2. Fauly: 22:19. TH: 24/19 - 20/14. Trojky: 7:4. Doskoky: 38:39. Ztráty: 14:15. Zisky: 8:12. Asistence: 14:10.

David Šváb