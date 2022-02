Pak ale Nymburk přitlačil v obraně, donutil soupeře k rychlým pěti ztrátám během tří minut a dostal se zpět do zápasu. Harding a Jakub Tůma pak táhli šňůru, kterou Nymburk na konci poločasu otočil skóre ve svůj prospěch.

Když pak na začátku druhé půle trefili Harding a Tůma během minuty tři trojky z rohu hřiště, zdálo se, že hosté už si v klidu dojdou pro výhru, jenže Hradec se nevzdával. Díky Vujovičovi dokázal ztrátu sedmnáct bodů stáhnout na šest bodů. Pak ale Harding pěti body uklidnil Nymburk a ten už si výhru pohlídal.

Harding zaostal jen o dva body za svým maximem v KNBL. Nymburk si k výhře pomohl třiadvaceti útočnými doskoky. O tři z nich se podělili Martin Kříž a Petr Benda. Kříž měl celkem patnáct doskoků, lepší zápas na doskoku měl jen před třemi roky v Opavě.

„Byl to zajímavý zápas. My jsme začali strašně, zejména v obraně, kdy jsme soupeři dovolili snadné střely i doskoky a nechali je hrát to, co chtěli. Po patnácti minutách jsme se ale vzchopili, změnili jsme rytmus hry a začali jsme hrát lépe. Hradec ale zaslouží uznání, hráli opravdu dobře a potvrdili svou formu,“ pochválil protivníka trenér vítězů Aleksander Sekulič.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale s výkonem nejsme spokojeni,“ přiznal Martin Kříž, hráč Nymburka. „Vstup do zápasu byl z naší strany hodně nepovedený. To se už nesmí opakovat, jinak na to příště doplatíme. Teď jsme se z toho ale dokázali zvednout a už do poločasu jsme srovnali krok. Pak jsme vedení navýšili, ale už několikrát se nám stalo, že to pak nedokážeme rozhodnout a kontrolovat si vedení, místo toho chybami pustíme soupeře zpět. Nakonec jsme si ale výhru pohlídali,“ hodnotil utkání autor sedmi nymburských bodů.

Královští sokoli - Nymburk 80:90

Nejvíce bodů: Vujovič 18, Peterka 14, Pavlovič 12 - Harding 30, Hruban 14, Ross 12, Tůma 8, Benda a Kříž po 7, Gak a Kovář po 4, Váňa a Routt po 2, Rylich 0. Fauly: 17:26. TH: 26/18 - 15/13. Trojky: 10:11. Doskoky: 30:50. Ztráty: 14:11. Zisky: 5:7. Asistence: 17:18. Čtvrtiny: 28:16, 13:28, 21:28, 18:18.

David Šváb