Nymburk naposledy hrál soutěžní zápas 10. března v osmifinále Ligy mistrů. Dva dny na to byla sezona české ligy přerušena a později ukončena bez vyhlášení mistra kvůli celosvětové pandemii koronaviru. Od té doby hráči jen trénovali a hráli pouze přípravná utkání. Až nyní jsou naplno zpět a natěšení na opravdové zápasy je proto velké.

„Všichni se těší opravdu hodně, protože pauza byla opravdu velká. Už při návratu do přípravy bylo cítit, že natěšení je větší, než obvykle. Teď jsme tvrdě dřeli a těšíme se, že to konečně začíná. Jen doufáme, že sezona proběhne tak, jak má, a nebudou zase potíže,“ řekl reprezentační křídelník Petr Šafarčík.

Velké očekávání od zápasu má pak i nový nymburský hráč Luboš Kovář, který v létě přišel právě ze Svitav a postaví se tak svým bývalým spoluhráčům. „Já se na to hrozně těším. Je to pro nás první soutěžní zápas a navíc ve Svitavách, kde jsem působil. Já se snažím být na všechny zápasy nahecovaný stejně, ale tady to bude ještě o level výš, protože znám tamní kluky a fanoušky. Bude to velký boj a zajímavý zápas, na který se opravdu moc těším,“ řekl Kovář.

Po dlouhé pauze není třeba hráče moc motivovat. „Všichni se moc těší, že sezona začíná. Půl roku jsme byli bez oficiálního zápasu a teď je to tady. Hned na úvod nás čeká nebezpečný soupeř a musíme být připraveni. My máme nový tým, tak je třeba si hned od začátku zvykat na to, jak chceme hrát,“ uvedl asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič.

Nymburk má pro novou sezonu z poloviny jiný kádr, když kromě Kováře přišli také Jerrick Harding, Carlton Bragg, Omar Prewitt, Luka Rupnik a šanci dostávají i mladí odchovanci František Rylich a Rostislav Jirák. Podobně jsou na tom ale i Svitavy, které přišly kromě Kováře o reprezentanta Šimona Puršla, Jiřího Jelínka, Eduarda Kotáska a také všechny cizince. Tedy o tři ze čtyř nejlepších střelců týmu v minulé sezoně.

Novou oporou by měl být Václav Bujnoch, který přišel z Opavy společně s Rostislavem Dragounem. Z Olomoucka pak přišli Marek Sehnal s Adamem Gogou, z USK Praha Jan Křivánek s Domagojem Proletou a po působení v zámořské NCAA se vrací rozehrávač Marek Welsch.

„Přivedli spoustu mladých českých hráčů. Jejich největší zbraň bude, že budou hodně běhat rychle dopředu podobně jako my, tak by to měl být rychlý a běhavý basketbal. Svitavy to budou i hodně zakládat na dobré obraně a propracovaných signálech,“ míní Kovář. „Svitavy mají jen dva cizince. Udělali změny, mají mladší tým. V přípravě hrály celkem dobře, mají hodně zbraní v útoku i obraně, které nebudou váhat použít,“ dodal Sekulič.

Nymburk jde do zápasu v plné síle, když nikdo z hráčů nemá výraznější zdravotní potíže.

David Šváb