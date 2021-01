„My jsme přijeli s cílem vyhrát a to jsme splnili, ale nebylo to úplně ideální. Nechtěli jsme je pouštět k útočným doskokům a dovolil jsme jim jich osmnáct. To se nám moc nepovedlo. Také jsme chtěli zastavit Kubu Šiřinu, který stejně dal devatenáct bodů, takže ani tam to nebylo ideální,“ našel i přes vysoké vítězství mouchy na výkonu Nymburka jeho hráč Jakub Tůma. „Ale vyhráli jsme a bereme výhru z Opavy,“ přidal jedním dechem.

Nymburk zápas rozhodl ve třetí čtvrtině, kdy získal náskok dvacet bodů a zlomil odpor domácích. Ti tak prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů poté, co předtím našli přemožitele jen jednou. Ve druhém poločase domácí zcela odpadli a na hřišti bylo jen jedno mužstvo. „Dali jsme do toho spoustu energie, ale v té malé rotaci, kterou máme oproti Nymburku, to už ve druhé půli šlo těžko. Soupeř si pak dělal, co chtěl. Dostali šanci mladší hráči, kteří zatím tolik šancí nedostávali. Nymburk je někde jinde a já mu přeji, ať postoupí co nejdále v Lize mistrů,“ uvedl po utkání trenér domácího celku Petr Czudek.

Nymburk se snažil hned od začátku vytvořit na domácí tlak a utavit tak menší rotaci soupeře. Po změně stran pak na Opavu vyrukoval s ještě vylepšenou obranou a domácí se těžko prosazovali. Naopak hosté dávali snadné body z protiútoků a jejich vedení se navyšovalo. V poslední čtvrtině pak Nymburk už dominoval, když opět řádil Harding a po něm převzal štafetu Lukáš Palyza. „Poté, co jsme začali trochu pomaleji, jsme ve druhé půli zvýšili intenzitu a byli jsme více soustředění. To nám pomohlo rozhodnout zápas ve třetí čtvrtině, kdy jsme měli dobrou šňůru,“ radoval se po zápase Oren Amiel, trenér Nymburka. „Kuba Šiřina hraje teď nejlepší basketbal kariéry a je těžké ho zastavit. My na něm zejména ve druhé půli odvedli dobrou práci a pouštěli ho jen do těžkých střel,“ vypíchl zásadní aspekt výhry nymburský kouč.

Nymburk měl jasně navrch zejména v protiútocích, ze kterých dal dvacet devět bodů a jen Obasohan šel šestkrát zcela sám do koše. Šesti zisky navíc belgický reprezentant vyrovnal maximum sezony a potvrdil roli lídra ligy v ziscích. Opava sice naopak potvrdila osmnácti útočnými doskoky roli nejlépe doskakujícího týmu v útoku, ale vytěžila z toho méně bodů, než Nymburk z patnácti útočných doskoků.

„Nymburk je na tom lépe individuálně. My také měli hodně ztrát a pouštěli jsme je do situací jeden na nula. To nás sráželo,“ přiznal opavský borec Jan Mička.

BK Opava - Basketbal Nymburk 67:101

Nejvíce bodů: Šiřina 19, Gniadek 18, Švandrlík 13 - Harding 22, Dalton 17, Obasohan 15, Zimmerman 12, Palyza 11, Kříž 7, Tůma 6, Hruban 5, Prewitt 4, Kovář 2. Fauly: 16:13. TH: 7/5 - 11/10. Trojky: 10:13. Doskoky: 35:42. Čtvrtiny: 19:27, 26:26, 8:19, 14:29.