Před pauzou Nymburk zvítězil nad Olomouckem a začal novou vítěznou sérii poté, co předtím po 43 výhrách v řadě podlehl Opavě. Šlo o jeho jedinou porážku v ligové sezoně a je tak v čele tabulky s náskokem dvou výher na druhou Opavu. To Pardubice jsou šesté s bilancí sedmi výher a šesti porážek.

Z týmů, které jsou v tabulce nad nimi, však dokázaly Východočeši porazit jen Brno. Jinak porážejí hlavně týmy ze spodku tabulky. Naposledy ve čtvrtek podlehli sedmému Ústí 76:86.

Nejlepším hráčem Pardubic je reprezentační rozehrávač Tomáš Vyoral, který sbírá v průměru 12,9 bodů, 4,4 doskoků a 6,8 asistence na zápas. Vyoral v minulosti hrával za Nymburk stejně jako další z opor Petr Šafarčík. Na křídle je pak další z reprezentantů David Pekárek, který je s průměrem 14,8 bodů nejlepším střelcem týmu.

Pardubice naposledy vyhrály nad Nymburkem doma v březnu 2018. Posledních 13 soutěžních vzájemných zápasů vyhrál Nymburk včetně říjnového duelu v Pardubicích, ve kterém Nymburk dominoval 102:65.

„Reprezentační pauza pro nás byla důležitá, protože jsme na tom před ní nebyli dobře z pohledu zdravotních problémů většiny hráčů. Potřebovali si odpočinout a dát se dohromady, aby byli připraveni na důležitý měsíc, který nás teď čeká. My žádný zápas nepodceňujeme a ten nejdůležitější zápas je pro nás vždy ten, který zrovna hrajeme,“ uvedl před sobotním mačem Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Takže nyní se plně soustředíme na Pardubice a chceme odehrát dobré utkání, abychom se dobře naladili na velmi důležitý zápas v Lize mistrů. V Pardubicích jsme vysoko vyhráli, ale neřekl bych, že to byl snadný zápas. Bylo to o tom, že jsme hráli opravdu dobře a využili jsme toho, že soupeři to tolik nešlo. Nemůžeme ale čekat, že to v odvetě bude něco snadného. Zvláště když Pardubice ve čtvrtek prohrály a budou tak chtít proti nám porážku odčinit. My se ale musíme především soustředit na náš výkon, abychom se po pauze dostali rychle zpět do formy. Pardubice teď mají kolísavé výkony, jednou hrají dobře, pak zase hůře. Ale my nehodláme spoléhat na to, že u nás někdo bude hrát špatně. My chceme soupeře donutit k tomu, aby hrál špatně a tak k tomu zápasu musíme přistoupit,“ má jasno kouč Nymburka.

„Zase se uvidíme s Petrem Šafarčíkem, na kterého se vždy hodně těším. Takže se hodně těším i na tento zápas. Doufám, že ho dobře zvládneme a připravíme se tak na úterní zápas s Igokeou. Pardubice mají takové zvláštní výsledky a je to u nich s výkony hodně nahoru - dolů. Teď jim nevyšel zápas s Ústím, ale předtím docela vyhrávaly, tak snad budou v dobré formě a prověří nás. V prvním zápase u nich jsem je možná zaskočili, teď si na nás dají určitě větší pozor a bude to jiný zápas. Ale na druhou stranu doufám, že mi předvedeme podobný výkon jako u nich,“ věří nymburský basketbalista Jakub Tůma.

Lubošovi Kovářovi chybí 17 bodů k pokoření hranice 1000 nastřílených bodů v KNBL. Na Františka Váňu čeká 150. ligový zápas.

Pro vstup do haly je třeba prokázat se bezinfekčností. To znamená mít potvrzení o očkování – nejméně 14 dní od poslední dávky, nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Rozočkovaní se pak musí prokázat PCR testem ne starším než 72 hodin. PCR test musí mít také neočkovaní ve věku 12-18 let. Děti mladší 12 let mají přístup do haly bez omezení. Všichni diváci v hale musí mít neustále nasazený respirátor.