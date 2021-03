Nymburk v úterý otočil zápas Ligy mistrů se Sassari a vyhrál 90:89 díky trefě Daltona v poslední vteřině utkání, teď se musí opět soustředit na ligu, kde ho čeká Brno, které při prosincovém dvojutkání ukázalo, že se šampiona nezalekne a prohrálo jen o deset a devět bodů. Nymburk si tak nemůže dovolit něco podcenit.

„Sice teď máme zápasy v rychlém sledu, ale necítím se unavený. Máme široký kádr a trenéři dobře rozdělují minuty. Bereme to koncepčně a myslíme na to, co je před námi. To neznamená, že jdeme o level dolů, jen myslíme o tři kroky dopředu,“ říká před čtvrtečním mačem nymburský střelec Lukáš Palyza.

Brno nyní bojuje o čtvrté místo v tabulce s USK Praha, se kterým minule prohrálo o dva body v zápase, ve kterém postrádali svého hlavního trenéra Lubomíra Růžičku. Ten by měl chybět i v Nymburce a tým tak povede jeho asistent Martin Vaněk. Pro něj půjde o pikantní souboj, jelikož pochází právě z Nymburka. „Brno proti nám ukázalo, že jsou těžkým protivníkem. Čekáme, že to nebude nic jednoduchého. Těžko se odhaduje, jak moc jim bude chybět trenér Růžička. Pro jejich asistenta to určitě není snadné, ale spolupracují dlouho, takže si nemyslím, že je to oslabí,“ varuje svůj tým asistent nymburského trenéra Alexender Sekulič.

Zápas je zajímavý také z pohledu toho, že nabídne souboj hned několika českých reprezentantů. Na straně Nymburka jsou to Luboš Kovář, Martin Kříž, Petr Šafarčík či Jakub Tůma, nepočítáme absentujícího kapitána Vojtěcha Hrubana, Brno do národního týmu vysílá Šimona Puršla, Radka Farského a Richarda Bálinta či Viktora Půlpána.

„Čekám, že to bude podobný zápas, jaký jsme s Brnem hráli v prosinci. Tehdy se na nás vyhecovali a hráli na hranici faulů. Teď nečekám nic jiného. Bude to boj na krev a musíme obhájit naší pozici a udržet vítěznou mentalitu, protože ta je zvláště v tomto nabitém programu důležitá,“ má jasno Palyza.

Stejného názoru je i asistent nymburského trenéra. „Po výhře se samozřejmě na zápas připravuje lépe, než kdybychom v úterý prohráli. Teď máme ale opravdu nabitý program, a musíme tak k zápasu s Brnem přistoupit chytře a mít v hlavě i další zápasy, které nás čekají. Je to pro nás velká výzva,“ uvedl Alexander Sekulič.

Utkání se stále hraje bez přítomnosti diváků, sledovat ho tak lze pouze v přímém přenosu od 16:45 hodin na TVCOM. Připraven bude i bohatý doprovodný program. Spolukomentátorem bude tentokrát Vojtěch Hruban. V poločase pak bude odvysílán speciální pozdrav z Ameriky pro fanoušky českého a nymburského basketbalu od legendy Maurice Whitfielda. Rychlodotazník pak zodpoví Jakub Tůma.

Vladimír Malinovský

David Šváb