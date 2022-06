„Už v průběhu sezony jsem se rozhodl, že mě basketbal pořád naplňuje a že chci dál hrát. Jedinou otázkou bylo, zda se dohodnu s Nymburkem na smlouvě, nebo budu pokračovat jinde,“ řekl Petr Benda, který je v Nymburce od roku 2007. „Svou dobu v Nymburce vidím na svém synovi, který se narodil rok poté, co jsem do Nymburka přišel. Takže si vždy k jeho věku přičtu jeden rok a mám to spočítané,“ dodal.

Pokud by naplnil novou smlouvu s Nymburkem na rok s následnou opcí na další rok, zařadil by se mezi pět hráčů, kteří v historii KNBL hráli po dosažení věku dvaačtyřiceti let. Těmi byli Miroslav Koláček, Kamil Brabenec, Jiří Pospíšil, Jaroslav Kantůrek a Tomáš Vaněk.

„Uvidíme. Smlouva je na rok plus další rok, ale po této sezoně si sedneme a řekneme si, jestli ještě má cenu pokračovat a jestli na to budu mít. Pokud uznáme že ano, tak bude platit i na další sezonu,“ uvedl Benda.

„Jsem hrozně moc soutěživý, nemám rád porážky, ale zároveň se rád poměřuji s těmi lepšími týmy. To v Evropě mohu vlastně jen s Nymburkem. To mě žene dopředu společně s láskou k basketbalu. Stále se mi líbí mezi spoluhráči v šatně,“ dodal.

Za dvacet jedna sezon v nejvyšší soutěži Benda odehrál 768 zápasů a nastřílel 8013 bodů. V uplynulém ročníku měl v lize průměry 6,6 bodů, 4,4 doskoků a 1,5 asistence na zápas. V Lize mistrů to bylo 3,5 bodu, 4,5 doskoků a 1,7 asistence.

„V poslední době jsme výrazně omlazovali kádr, jen Petr Benda nám to neustále kazí. Každý tým by ale rád měl takového hráče v týmu, od něhož se ti mladší mohou učit. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili na další spolupráci,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

