Nymburský basketbalový pivot Petr Benda zaznamenal další milník ve své bohaté kariéře. Nastoupil už k osmistému utkání v nejvyšší soutěži a stal se tak teprve třetím hráčem v historii, kterému se to povedlo.

Nymburský basketbalista Petr Benda | Foto: Foto: Deník

Basketbalisté Nymburka zvítězili na palubovce Ústí nad Labem rodílem osmi bodů 94:86, čímž se opět vrátili do čela tabulky. A nechyběl u toho jednačtyřicetiletý veterán Petr Benda. Nymburský hráč pomohl týmu k výhře šesti body. Cennější je však jeho osmistý start v kariéře. Více už mají jen David Machač s 854 zápasy a Radek Nečas s 904 starty. Benda zároveň překonal svého současného trenéra Ladislava Sokolovského, který v lize odehrál 799 zápasů.

„Přemýšlel jsem, že Petra Bendu nepostavím, aby mě nepřekonal v počtu zápasů, ale pak mi došlo, že už bych ho nemohl postavit do konce sezony,” žertoval současný trenér nymhurského celkiu Ladislav Sokolovský. „ Ale když mě překoná on, tak mi to nevadí. Petr je sběratel těchto milníků a brzy se zase objeví nějaký další, který překoná,“ přidal nymburský kouč na adresu veterána Bendy.