O konci sezony kvůli koronaviru …

Je to pro mě těžké asi jako pro každého sportovce. Už je to čtvrtý týden, kdy nemůžeme trénovat ani hrát. My sportovci jsme zvyklí na tréninky a plnění plánu a teď ho nemůžeme plnit pořádně. Je to o to těší, že se nám hodně dařilo a těšili jsme se, kam až dojdeme v Champions League. Dělali jsme si zálusk i na celkové vítězství.

Jak tráví čas v karanténě…

Snažím se doma v karanténě udržovat v kondici, přítelkyně má běžecký pás, tak ten využívám, k tomu se snažím každý den posilovat. Jsme hlavně doma, vycházíme co nejméně. I na nákupy jezdíme tak, abychom tam byli co nejkratší dobu. Snažím se číst, koukáme na seriály. A také se snažím hodně vařit, tak snad se v tom zlepším. Teď jsem dělal burrito a docela se mi to povedlo. To by mohla být moje specialita. Docela se to i dalo jíst.

Kde bere roušky…

U nás doma je šije mamka, která se do toho zbláznila a denně po práci šije a pak to rozdává lidem zadarmo. Za to jí patří dík. Poslala roušky i mě a přítelkyni.

Doporučení na seriály či knížky…

Teď jsme viděli seriál Městečko Pines, to mohu vřele doporučit. Ani nevím, jak jsme na to přišli. Stojí to ale za to. Pak jsme teď na Netflixu viděli Zámek a klíč. A co se týká knížky, tak dobře se mi četly detektivky od Jamese Carola Dobře se dívej a Polámané panenky. Měl jsem to za dva dny přečtené, to mohu doporučit.

O sezoně …

Měli jsme nejlepší tým za těch pět let, co tu jsem. Cizinci byli výborní a hodně nám pomohli. Nám Čechům zas pomohlo to úspěšné mistrovství světa, odkud jsme si přivezli pohodu. A to se sloučilo tím, že jsme měli v týmu velmi dobrou partu. To se pak přenášelo na hřiště. Myslím, že byla radost na nás koukat. Mrzí hodně, že jsme to nemohli dotáhnout do konce. Měli jsme dobře našlápnuto, pohodu v týmu, vše bylo správně, ale pak zasáhlo něco, co jsme nemohli ovlivnit. To se ale nedá nic dělat, musíme jít dál. Ještě štěstí, že v Turecku ta nemoc tehdy ještě nebyla a vrátili jsme se včas a v klidu domů.

O záměru dohrát Ligu mistrů na podzim …

Když jsme se to dozvěděl, tak mi to přišlo jako nesmysl. Soupisky týmů budou úplně jiné, protože už bude začátek nové sezony. Je to zvláštní rozhodnutí. Chápu, že to potřebují dohrát, ale nepřijde mi to jako dobrý nápad.

O své budoucnosti …

Končí mi smlouva, ale jednáme o nové. Zatím je to otevřené, ale v Nymburce se mi líbí, našel jsem si tu přítelkyni, jsem spokojený, takže uvidíme.

Jak poznal svou přítelkyni …

Byla oslava dcery Vojty Hrubana a konalo se to u Martina Kříže doma. Jeho manželka Radka mě s Laurou seznámila. Začali jsme si psát, já jsem se trochu bál, tak jsem na to šel pomalu, ale dopadlo to dobře. Takže bych chtěl na dálku poděkovat Radce Křížové.

O Tomáši Satoranském …

Satyho mohu jen vychválit. Na hřišti je to lídr, což ukázal na mistrovství světa. A mimo něj dělá samé srandičky. Je super být s ním v týmu, vůbec se s ním nenudíš. Je to skvělý basketbalista a také skvělý člověk. Jsem rád, že jsem si s ním mohl zahrát a doufám, že si ještě zahraju.

O Vojtovi Hrubanovi …

Asi se dá říci, že k němu mám v týmu nejblíže, protože spolu trávíme hodně času, jelikož jsme při výjezdech spolu na pokoji. Když jsem před pěti roky přišel, tak jsem na Vojtu tak nějak zbyl, nebo nevím, jak jsme se dali dohromady. A od té doby jsme spolu pořád. Asi mu nevadím a on mě také ne, protože máme společné zájmy a sedíme si vzájemně. Ale v šatně se bavíme všichni se všemi. Je to jen o tom, že jsme Vojtou spolu častěji.

O Zachu Hankinsovi …

Hrát na něj při trénincích bylo opravdu těžké. Je to opravdu výborný hráč. Jeden z nejlepších, co tu kdy hráli. Na tréninku jsem se často bál, aby přese mě nezasmečoval. Trénovat s ním byla skvělá zkušenost. Je skvělý i mimo hřiště, dalo se s ním normálně bavit, rád dělal srandu. Byla radost s takovým hráčem být v týmu.

O Petru Bendovi …

Jednou jsem přes Petra na tréninku zasmečoval. Jirka Welsch mu to dal hodně sežrat. Petr to rozdýchával dlouho. On je hrozně soutěživý, chce každého porazit. Benďák je prostě Benďák. Hrát s ním v týmu je pro mě velká škola. Je super, že se od něj mohu učit. A to i přístup, jak naplno trénuje a jak se mimo hřiště stará o své tělo. Na to, jak mladý je, je obdivuhodně zdravý.

O trenérovi Amielovi …

Já myslím, že spolu máme dobrý vztah. Trenér je to hodně tvrdý. Vyžaduje po nás detaily. S týmem to umí a přináší to výsledky. Je to dobrý trenér. Pokud bych ho měl srovnat s Nene Ginzburgem, který je teď u reprezentace, tak Oren má větší důraz na detaily. Neno to zas až tak neřeší, ale možná je to tím, že je rozdíl trénovat klub a reprezentaci. Oba jsou dobří trenéři, a i když jsou ze stejné izraelské školy, tak jsou každý jiný.

