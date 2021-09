Nymburk šel do zápasu bez Jerricka Hardinga, který si v pátek lehce poranil kotník a raději ho tak trenér Aleksander Sekulič šetřil. Zatímco v prvním duelu v Poděbradech šlo o střeleckou přestřelku, tentokráte kralovaly defenzivy. Zejména ta německá. Vysunutý presink po celém hřišti dělal Nymburským potíže, ale ještě se drželi ve hře díky bodům Palyzy a Bendy. V poločase dokonce domácí těsně vedli.

Jenže ve třetí čtvrtině dal Nymburk jen osm bodů a Bamberg ucítil šanci na to, že po pěti porážkách s Nymburkem v řadě konečně bude moci slavit vítězství. Českému celku docházely síly, naopak hosté se díky trojkám Ogbeho utrhli a výhru už si nenechali utéct.

„Bamberg je velmi dobrý soupeř. Hráli velmi tvrdě, velmi fyzicky a místy nám působili problémy při přechodu na útočnou polovinu. To je pro nás velmi dobrá zkušenost, protože i to nás čeká na evropské scéně,“ načal hodnocení zápasu nymburský hráč Lukáš Palyza. „První zápas byl ofenzivní, druhý defenzivní. Sám nejsem schopen říct, v čem byl tento rozdíl. Možná v Poděbradech vypadalo hřiště opticky menší, takže se tam hráči mohli cítit lépe a dynamičtěji. Byl to více fyzičtější a tvrdší basket, čemuž odpovídalo skóre. Ve druhé půli nám trochu došly síly. Bamberg tam měl lehčí nohy a utrhl se. Chyběly nám body Jerricka Hardinga. Také nám chybí Martin Kříž, který by to jejich pivotovi Sengfelderovi určitě ztížil,“ přidal autor devatenácti nymburských bodů.

Na straně soupeře nastoupil Omar Prewitt, který v minulé sezoně oblékal právě dres Nymburka. „Bylo hezké ho zase vidět, i když jako protihráče. Je to skvělý hráč. Má rychlou střelu a fantastický první krok a umí si vynutit faul, což proti nám opět ukázal. Hraje velmi chytře a jsem na něj zvědavý v německé lize,“ podotkl Palyza.

Ten také věří, že jeho tým je na správné cestě. „Ty tři dosavadní zápasy s pohárovými celky jsou pro nás skvělé, protože nám ukázaly, co je dobré a co potřebujeme zlepšit. Vycházíme z toho, co nám fungovalo v minulé sezoně a teď se učíme hrát v novém složení. Spoustu kvalitních kluků odešlo, ale zase další kvalitní přišli. Jen je třeba, aby si to sedlo, což zabere určitý čas a je třeba pro to procházet nejen těmi dobrými momenty, ale zažívat i ty horší,“ dodal nymburský basketbalista.

Další zápas sehraje Nymburk za týden v sobotu 4. září v Chemnitzu.

Basketbal Nymburk - Brose Bamberg 65:78

Nejvíce bodů: Palyza 19, Benda 11, Hruban a Rivers po 8, Gak 6, Gibbs 5, Kovář a Rylich po 3, Kábrt 2, Tůma 0 - Prewitt 17, Geben a Ogbe po 14. Čtvrtiny: 18:23, 24:17, 8:13, 15:25.

David Šváb