Nymburk - Basketbalisté Nymburka v sedmém kole nadstavby Kooperativa NBL doma v sobotu přivítají Egoé Basket Brno. Zápas začíná v 17 hodin ve Sportovním centru. Utkání bude mimo jiné soubojem bratrské dvojice Pumprlů. Zatímco za Nymburk hraje reprezentační kapitán Pavel, v dresu Brna nastupuje jeho mladší bratr Radek.

Souboj bratrů. Nymburský Pavel Pumprla se v sobotu postaví svému bratrovi Radkovi, který nastupuje v dresu Brna. | Foto: Foto: Deník

Oba bratři proti sobě vyběhnou teprve počtvrté. Naposledy se utkali v lednu 2018. Oba vzájemné souboje letošní sezony totiž vynechal brněnský Radek. „Na zápas proti bráchovi se těším moc, protože místo těch patnácti zápasů, co už jsme proti sobě mohli hrát, tak jsme hráli asi jen tři, jelikož vždycky jeden z nás chyběl,“ řekl Pavel Pumprla. „Dokonce tím, že Brno nemá ranní trénink, tak brácha přijede dřív a pojedeme spolu i na polední los mistrovství světa. Když už ho tu mám, tak ať se vidíme co nejvíce, protože přes sezonu na to moc času není. Na hřišti pak ale budeme většími soupeři, než jak se jinak celý den budeme kamarádit. Tím, že jsem já hrál basketbal a náš starší brácha taky, tak Radek neměl na výběr. Už jako miminku jsme mu dávali míč do ruky. Takže bylo jasné, že bude hrát také,“ culil se nymburský Pumprla.