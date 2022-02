Už v průběhu základní části Nymburk hostil Pardubice po dvoutýdenní pauze. Tehdy to bylo kvůli reprezentační přestávce, tentokrát museli Středočeši odkládat zápasy kvůli nákaze koronavirem a následné karanténě. K tréninku v plném složení se tým vrátil až tento týden v úterý. Trenér Aleksander Sekulič tak má těžký úkol dostat tým zas do optimální formy.

To bude na Pardubice potřeba, jelikož Východočeši se dostali v novém roce do velmi dobré pohody. Od začátku ledna sehráli sedm zápasů včetně Alpe Adria Cupu a všech sedm vyhráli.

Pardubice naposledy vyhrály nad Nymburkem doma v březnu 2018. Posledních 14 soutěžních vzájemných zápasů vyhrál Nymburk. Ten navíc doma neprohrál od roku 2010, kdy ho porazily právě Pardubice.

Zápas se bude hrát v duchu charitativní akce Bez Faulů. Letos se vybírá na bytelný vozík pro pětadvacetiletého Zdeňka Vrábela z Mladé Boleslavi, aby mohl hrát ragby vozíčkářů. Zdeněk měl v devatenácti, po čerstvě ukončené střední škole, těžkou nehodu na motorce. V prvních dnech a týdnech po ní musel bojovat i o život. Kvůli vážnému poranění páteře ochrnul na všechny čtyři končetiny.

„K ragby se dostal asi před rokem a půl díky kamarádovi, když už mu tělo dovolilo takovou aktivitu provozovat. A vlastně je to skoro jediný sport, se kterým mohl začít, protože basketbal nebo florbal nemohou hrát kvadruplegici. Tyto sporty jsou pro paraplegiky, kteří mají zdravé ruce. Manžel je ale postižený od krku dolů a tam moc na výběr nebylo,” přibližuje jeho manželka Michaela Vrábelová.

Fotbalová příprava bude o víkendu ve znamení okresních soubojů

Na vozík mu má pomoci sbírka Bez Faulů, ve které si každý klub vybere jedno utkání, v němž přispěje 100 korunami za každou neproměněnou střelu svého týmu v zápase, 200 korunami za každý faul svých hráčů a rovnou tisícovkou za technickou chybu. Nymburk si vybral právě duel s Pardubicemi. Generální partner ligy pak Zdeňkovi věnuje v rámci „Kooperativa faktoru”, speciální statistiky měřící atraktivitu hry všech hráčů, 100 korun za každou smeč a 500 korun za každý „alley-oop” (smeč po zachycení přihrávky v letu ke koši), které budou k vidění ve všech střetnutích v rámci charitativního období. Zapojit se tradičně budou moct i diváci a fanoušci, a to zasláním dárcovské SMS ve formátu DMS BEZFAULU 30, 60, nebo 90 na číslo 87 777, kdy cena SMS je 30, 60, či 90 korun.

„Nečeká nás nic snadného. Vracíme se po dvoutýdenní pauze, kdy byl tým v karanténě. A není jednoduché udržet formu správně vyladěnou. První zápas pro nás tedy bude velkou výzvou. Už jsme si tím ale prošli minulou sezonou, tak se snažíme tyto zkušenosti s karanténou zužitkovat,“ uvedl Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Chceme se vrátit do našich vítězných kolejí, ale zároveň respektujeme Pardubice. V posledních týdnech hrají opravdu dobře. Rozhodně lépe než v době, kdy jsme spolu v této sezoně hráli. Udělaly změny, přivedly Vrankoviče, který jim rozšířil rotaci. Doufám, že v náš prospěch bude hrát hladovost, že hráči se po pauze těší, že si konečně zahrají a že k zápasu přistoupí, jako by to byl nejdůležitější zápas sezony,“ věří kouč Nymburka.

„Návrat po týdnu v karanténě je náročný. Tělo přece jen určité věci rychle zapomene a návrat bolí. Ale snažíme se to co nejrychleji dohnat. Vypadli jsme také ze zápasového tempa, zatímco Pardubice tam měly i pohárové utkání a budou rozehranější. My však začínáme doma a budeme hladoví, tak uvidíme. Doufám, že to nebude vyrovnané a že to bude od začátku v náš prospěch. Pardubice se však zlepšily, posílily se, tak jsem sám zvědavý, v jaké formě se u nás ukážou,“ uvedl před sobotním zápasem zkušený nymburský borec Petr Benda.

David Šváb