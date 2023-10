/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Nymburka vstoupili do FIBA Europe Cupu nečekanou výhrou 89:88 na palubovce hlavního favorita skupiny Bahcesehiru. Nad tureckým celkem, který v předminulé sezoně tuto soutěž vyhrál, vedli velkou část zápasu a udolali ho týmovým výkonem, nasazením a bojovností. Protivníkovi nepomohli ani dvě trojky v posledních šesti vteřinách. Nymburk tak vede skupinu před Mornar barem, který vyhrál 80:75 nad Sabahem. Právě s Mornarem se Nymburk utká za týden doma ve středu 25. října od 18.30 hodin. Ještě předtím svede v sobotu zápas o první místo v české lize na hřišti Opavy.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cup Bahcesehir College - Nymburk (88:89) | Foto: David Šváb

Pro mladé zahraniční hráče Nymburka to byl první zápas na této úrovni a v úvodu na nich byla patrná menší nervozita, když neproměnili střely, které běžně dávají. To Ty Gordon rozhodně nervózně nevypadal a postaral se o prvních devět z deseti nymburských bodů. Celkem pak byl s 26 body nejlepším střelcem zápasu. A to přitom kvůli zánětu zubu hrozilo, že do Turecka nepocestuje.

Nymburk od začátku působil živějším dojmem a herně byl lepší než soupeř, kterému pomáhala větší kvalita v zakončení. Oba celky se střídaly ve vedení, ale postupně si Nymburk vypracoval sedmibodový náskok. Na poločasovou pauzu mohl jít s velmi dobrým pocitem.

Naopak na domácích byla patrná rozladěnost. Do druhé půle ale Bahcesehir vstoupil jako vyměněný a vysokou kvalitou hry začal Nymburk přehrávat. Zejména zásluhou pivota Jerryho Boutsieleho a francouzského křídelníka Axela Bouteilleho. Oba dohromady mají údajně podle zpráv z Turecka plat, který odpovídá rozpočtu nymburského klubu na celou sezonu. Rázem z toho bylo pro domácí jedenáctibodové vedení. V tu chvíli to s Nymburkem nevypadalo dobře.

Jenže jako správný kapitán zavelel Martin Kříž, který znovu potvrdil, že dokáže bránit kohokoli, koho je potřeba. Ač výrazně menší i lehčí, vzal si na starosti Boutsieleho a přibrzdil ho. Navíc sám v útoku těžil z výhody pohyblivosti a dokázal francouzského obra přeskákat i na útočném doskoku. K tomu mu sekundoval Thomas Bell, který je rovněž výrazně menší a lehčí než pivoti soupeře.

Velmi dobrý part sehrál i nový hráč Nymburka David Collins, který nastoupil vůbec poprvé a ukázal svou sílu zejména v obraně, kdy vytvořil tlak na rozehrávače soupeře a pomohl tak nastartovat nymburský obrat. Každý z hráčů ale přispěl svým dílem a Nymburk se dostal ve čtvrté čtvrtině do vedení.

Ještě šest vteřin před koncem vedl Nymburk o pět bodů, pak ale Bouteille trefil těžkou trojku a snížil. Vzápětí byl faulován Jaromír Bohačík, který ale využil své zkušenosti, zachoval klid a oba trestné hody proměnil. To se ukázalo jako rozhodující, protože s klaksonem trefil další těžkou trojku Phil Scrubb, ale Bahcesehiru to už nestačilo.

Nymburk těžil zejména z dobré obrany, která donutila soupeře k 21 ztrátám. Hosté z toho dali 28 bodů. Navíc dovolili soupeři jen 24 bodů z vymezeného území pod košem a to většinu z nich dal autor 25 bodů Boutsiele. K jednoduchým košům z nájezdů ale Nymburk soupeře nepouštěl.

Bahcesehir College - ERA Basketbal Nymburk 88:89 (23:20, 20:27, 27:16, 18:26)

Nejvíce bodů: Boutsiele 25, Bouteille 22, Scrubb 20 - Gordon 26, Kříž 15, Bell a Svejcar po 12, Bohačík 8, Kovář 5, Collins 4, Rylich 3, Sehnal a Mathon po 2. Fauly: 20:23. TH: 26/21 - 20/13. Trojky: 11:8. Doskoky: 39:28. Ztráty: 21:7. Zisky: 4:10. Asistence: 24:18.

David Šváb