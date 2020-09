Nymburk nastoupil do zápasu jako smečka vlků, prezentoval se agresivní obranou po celém hřišti, se kterou si domácí hráči vůbec nevěděli rady. Olomoucko mělo už v první čtvrtině devět ztrát.

Už po osmi minutách tak vedl Nymburk o 29 bodů. Hráči Olomoucka se ale dokázali vzchopit díky svým dvěma hlavním střelcům Lukášovi Palyzovi a Františkovi Váňovi, kteří se chytli individuálními akcemi a nakopli svůj tým zpět do zápasu.

Ve druhé čtvrtině se tak karty obrátily. Bylo to Olomoucko, kdo přesně zakončoval a rozebíral obranu soupeře, zatímco Nymburku se přestalo v útoku tolik dařit. Když pak Váňa trefil trojku s poločasovým klaksonem, byl o pauze rozdíl jen šest bodů.

Olomoucko bylo rozjeté a cítilo svou šanci. Ve třetí části se dokonce dvakrát dostalo do těsného vedení. V těch chvílích se projevovala absence Luky Rupnika, který kvůli menšímu zranění do Prostějova necestoval. Nymburský útok tak postrádal dirigenta, i když mladý Jakub Tůma si vedl obstojně.

Namotivovaný Palyza pět a půl minuty před koncem znovu poslal Olomoucko do vedení. Pak ale svého spoluhráče z národního týmu vyzval na souboj Vojta Hruban a jako správný kapitán sedmi body v řadě získal Nymburku klíčový náskok. V tu chvíli byla na palubovce čistě česká sestava Nymburka, když důležitou roli hrál i Martin Kříž, který se snažil přibrzdit Palyzu.

OHLASY PO UTKÁNÍ

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Věřte mi to, nebo ne, ale čekal jsem těžké utkání. Víme, že Olomoucko má hodně zbraní a snadno dává 90, 100 bodů. Na začátku jsme je možná zaskočili, ale pak ukázali svou kvalitu. My se musíme zlepšit, protože takový výkon by na Ligu mistrů nestačil. Chybí nám stálost hry a soustředění na detaily. Palyza měl skvělý zápas, stejně tak Vojta a byla zábava sledovat tento souboj dvou reprezentačních hráčů. Nám se bohužel nepovedlo Palyzu zastavit a málem jsme na to doplatili. Výhra je ale výhra, při tom, co se teď děje, je to těžký start do sezony pro všechny, ale musíme se s tím vyrovnat.“

Predrag Benaček (trenér Olomoucka): "Gratuluji Nymburku k zasloužené výhře, protože vedl většinu zápasu. Rozhodla první čtvrtina. Celý poločas byl takový divný, protože takový rozdíl mezi první a druhou čtvrtinou se jen tak nevidí. Byl to zajímavý zápas, který Nymburku vyhrál zkušený Vojta Hruban.“

Vojtěch Hruban (hráč Nymburka): „Začali jsme extrémně dobře, hodně aktivně v obraně, napadali jsme je po celém hřišti a bylo vidět, že to kluky z Olomoucka zaskočilo. Nevěděli, co s tím. Bylo jasné, že to neudržíme celý zápas, ale to naše polevení bylo až moc velké a nechali jsme chytit Palyho a Frantu Váňu. A když se Olomoucko dostane do rytmu, tak se hrozně těžko zastavuje. Byl to ale moc hezký zápas a jsem moc rád, že v tom zmateném začátku ligy se takové zápasy hrají, protože právě takové zápasy mohou znovu přitáhnout diváky k české lize. Když proti sobě hrajeme s Palym, tak to má takový větší nádech. Jsme stejná pozice, dlouho se známe. Je to vždy takový minisouboj a já proti němu vždy rád hraju, protože je to výzva a zábava. Paly je nejlepší střelec v lize, ubránit ho je velká výzva. A dnes se nám to moc nepovedlo, ale hlavní je výhra.“

Olomoucko - Nymburk 95:98

Nejvíce bodů: Palyza 29, Váňa 24, Šantelj 18, Bezbradica 15, Pekárek 9 - Hruban 31, Kříž 15, Harding 14, Tůma 9, Šafarčík a Prewitt po 8, Dalton a Benda po 5, Rylich 3. Fauly: 20:19. TH: 15/12 - 24/17. Trojky: 13:7. Doskoky: 32:32. Ztráty: 20:16. Zisky: 3:15. Asistence: 17:17. Hráč utkání: Hruban (Nymburk).

David Šváb