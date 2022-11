Nový trenér Sokolovský se vrátil ke hře, která Nymburk zdobila v minulých sezonách. Tedy agresivní obrana a rychlý přechod do útoku. Mladý tým Hradce, kterému chybělo hned několik zkušených opor, si s tím nevěděl rady a brzy prohrával 4:22.

Náskok hostů rychle narůstal, přestože trenér točil všech dvanáct hráčů. Výraznější prostor dostali i dva odchovanci nymburské akademie. František Rylich dokonce dostal šanci v základní sestavě, slovenský reprezentant Dávid Novák pak za dvanáct minut stihl i svých prvních osm bodů v KNBL a zvedal spoluhráče povedenými dunky.

Šampion se prezentoval kolektivním basketbalem, když hned 24 z 37 košů padlo po asistencích. Celkem 28 bodů dal Nymburk z protiútoků a 50 bodů dala lavička.

„Jsem rád, že jsem viděl náš tým takto bojovat, hrát rychle dopředu, nacházet volné střely a mít vysoké nasazení. To je základ, který potřebujeme. Teď budeme pracovat na dalších věcech. Chyby tam samozřejmě byly, ale věřím, že je dokážeme s Pavlem Budínským najít a pracovat na tom, aby jich bylo co nejméně. Samozřejmě Hradci chyběli důležití hráči, ale i tak je to od nás zasloužená výhra a hráčům patří kredit za jejich výkon,“ pochvaloval si svoji premiéri na lavičce Nymburka trenér Ladislav Sokolovský.

„Jsme šťastní, že po těch nepřesvědčivých výkonech teď přišel takto dominantní výkon, ale zase se tím nesmíme moc chlácholit, protože domácím chyběli tři důležití hráči a museli hrát hodně mladí hráči. Ale pro nás bylo hlavně důležité dostat se do té naší nymburské hry, tedy rychlého a nátlakového basketbalu. A to se nám povedlo,“ hodnotil výkon nymburského týmu autor šestnácti bodů Lukáš Palyza. „Rychlost hry nám hodně pomohla, měli jsme z toho volné střely a byli jsme všude o krok dříve. Pak se hraje lépe. Tím se budeme chtít prezentovat i ve zbytku sezony. Prostě být rychlejší než zbytek ligy,“ přidal basketbalista Nymburka.

Nymburk se tak výhrou o 47 bodů pozitivně naladil na úterní duel Ligy mistrů s Bahcesehirem hraným v pražské hale Královka.

Královští sokoli - Nymburk 52:99 (10:25, 12:27, 16:25, 14:22)

Nejvíce bodů: Dvořák 13, Šturanovič 12, Kábrt 8 - Klassen 19, Palyza 16, Ivanauskas 14, Kříž 12, Watson 11, Novák 8, Lockett 7, Simmons a Kovář po 5, Benda 2. Fauly: 22:22. TH: 17/9 - 25/15. Trojky: 3:10. Doskoky: 38:50. Ztráty: 21:15. Zisky: 10:13. Asistence: 12:24.

David Šváb