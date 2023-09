Basketbalisté Nymburka ve 2. kole Kooperativa NBL deklasovali Slavii 111:57. Zápas se nesl v duchu loučení s kariérou legendy českého basketbalu Petra Bendy, což hráče Nymburka motivovalo k ještě lepšímu výkonu. Sám Benda k výhře přispěl dvěma body stejně jako jeho syn Matyáš, který nastoupil na závěrečných 44 vteřin jako překvapení pro svého otce a ve věku 15 let a sedm měsíců se zařadil mezi nejmladší hráče v historii soutěže.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Slavia Praha (111:57) a loučení s kariérou Petra Bendy | Foto: Tomáš Laš

„Bylo to takové, jaké jsem si představoval. Ze začátku se mi do toho posledního zápasu moc nechtělo, ale jsem rád, že jsem se nechal přemluvit. Bylo tam hodně překvapení včetně mého syna. Nevěděl jsem, že nastoupí. Jsem rád, že jsem si s ním mohl zahrát. Chci moc poděkovat všem, kteří přišli. Moc jsem si to užil,“ zářil spokojeností končící Petr Benda.

Nejvíce zápas vyšel nymburskému podkošovému hráči Thomasu Bellovi, který za 19 minut stihl nasbírat index užitečnosti 41 a postaral se tak o třetí nejlepší výkon sezony. Po Tyovi Nicholsovi a Martinovi Svobodovi. Bell zapsal 21 bodů, 9 doskoků, z toho 7 v útoku. Dále 3 asistence, 2 bloky, 6 zisků a 7 získaných faulů. Jaromír Bohačík přidal 18 bodů, František Rylich 16 bodů a Spencer Svejcar 15 bodů.

Před zápasem došlo na velké loučení. Petr Benda naposledy nastupoval v nymburském dresu s číslem 4, který už nikdo nikdy neoblékne, jelikož číslo 4 bylo slavnostně vyřazeno ze sady a Bendův dres byl odhalen na zdi haly v nymburském sportovním centru. Fanoušci zároveň po Bendovi pojmenovali tribunu, která patří fanklubu. Hráči Nymburka pak nastoupili v tričkách s logem, které pro Petra Bendu nechal vyrobit kapitán Martin Kříž se svou ženou Radkou u jejich kamarádky Julie Kirchnerové. Logo symbolizuje iniciály Petra Bendy, jeho vášeň pro basketbal, číslo 4 a cestu, kterou během kariéru ušel. Od klubu Benda dostal zarámovaný dres s nápisem Benda 4 ever, což je slovní hříčka znamenají Benda navždy. Předal mu ho majitel klubu Jiří Podpěra. Od rozhodčího Roberta Vyklického zase dostal rozhodcovský dres a píšťalku, kdyby se chtěl přidat do řad sudích. Sám Benda se pak při proslovu dojal, že chvílemi se musel odmlčet, což publikum ocenilo.

Po ceremonii se hráči Nymburka dokázali rychle zkoncentrovat a od začátku bylo jasně vidět, že si jdou pro výhru. Rychlá agresivní hra Slavii neseděla a dopustila se 26 ztrát. Nymburk pak vládl i na doskoku, kde soupeře přeskákal 57:32, přičemž hned 25 doskoků získal v útoku. Tam se dařilo hlavně Bellovi a Sukhmailovi Mathonovi, který ale v zakončení bojoval s obličejovou maskou kvůli nedávné zlomenině nosu.

Nymburk hrál velmi dobře a už v poločase vedl o třicet bodů. Nebylo tak pochyb o vítězství a fanoušci začali trenérovi Francescovi Tabellinimu napovídat, aby dal do hry Bendu. Benda sice nastoupil hned na začátku na rozskok, ale jelikož s týmem už netrénuje, dal Tyovi Gordonovi pokyn, aby hodil míč do autu, a šel hned střídat. Tabellini fanoušky vyslyšel tři minuty před koncem a Benda ukázal, že si s bývalými spoluhráči stále rozumí. Několikrát se dostal i do zakončení a dal koš s faulem.

Pak ale přišlo překvapení, které rozhodně nečekal. V poslední minutě při timeoutu přiběhl z tribuny patnáctiletý syn Matyáš a naskočil do zápasu. Sportovní ředitel klubu Ladislav Sokolovský totiž hráče nymburské akademie U17 nechal zapsat na soupisku a mladý Matyáš si tak připsal regulérní start v nejvyšší soutěži. A ukázal, že má po otci a matce Marice, bývalé ligové volejbalistce, velmi dobré geny. Dostal se i do protiútoku a po faulu proměnil oba trestné hody. Jen tím tak umocnil už tak skvělou atmosféru v hale.

„Je zbytečné bavit se o zápase. Bylo vidět, že jde o sváteční atmosféru. Hráči do toho dali všechno, aby umožnili Petrovi na konci nastoupit. Petr si tohle zasloužil za, co dokázal. Samozřejmě v zahraničí by to asi bylo ještě velkolepější, ale kdo chtěl, tak přišel a byli tu asi všichni lidé, které má Petr v srdci,“ uvedl Ladislav Sokolovský, asistent trenéra Nymburka). „Jsem rád, že se povedlo nasadit i jeho syna Matyáše, což nás napadlo s trenérem akademie Janem Košařem. Mě by to na Petrově místě udělalo velkou radost. A i na něm bylo vidět, že je rád. Překvapilo mě, že to nevěděl, protože mi přišlo před zápasem, že to vědí úplně všichni. Petr si nejprve myslel, že tam jde jen na ten timeout a netušil, že Matyáš bude skutečně hrát. Byla to taková hezká tečka. Hráči to odehráli na sto procent. Je hezké vidět, s jakým nasazením kluci hrají. Snad jim to vydrží a není to jen počáteční nadšení. Ještě je tam pár nedostatků, které až vyladíme, tak budeme ještě silnější,“ přidal Sokolovský.

„Byla tam velká motivace, protože jsem chtěli dopřát Benďákovi minuty. Od začátku bylo vidět, že to chceme urvat o co největší počet bodů. Ale věřím, že takhle to od nás bude vypadat v každém zápase. Já osobně jsem to ale kvůli Benďákovi hodně prožíval a měl jsem problém se do toho zápasu dostat. Jsem strašně rád, že přišlo tolik lidí a že mu vzdali holt za vše, co pro klub a basketbal udělal. Bude nám hodně chybět. Je to jeden z mých nejlepších kamarádů. V šatně mi moc chybí. Ale hlavně je, že se můžeme vídat dál, jelikož tu zůstal. Co se týče naší hry, tak po měsíci od přípravného zápasu se Slavií byl vidět progres. Sedají si věci, které trénujeme. Neříkám, že je to ideální, ještě tam je prostor na zlepšení, ale určitě ještě půjdeme nahoru,“ vyprávěl kapitán Nymburka Martin Kříž.

„Pro Nymburk to byl velmi důležitý zápas. Pro Petra Bendu to byla moc hezké akce. Ale vypadalo to, že my jsme sem přijeli jen zúčastnit se párty a ne hrát basketbal. Rozhodně máme na víc, než jsme ukázali. Nymburk je v této fázi sezony rozhodně lepší než my, ale čekali jsme, že se s tím popereme lépe. My jsme moc nebojovali a jsme zklamaný,“ přiznal kouč hostí Hugo Salgado.

„Zápas se nám nepovedl už od začátku, neplnili jsme pokyny trenéra. Na začátku druhé půle už jsme se týmově sesypali a zápas jsme víceméně odběhali. Bylo na hráčích Nymburka vidět, že chtějí zápas rozhodnout tak, aby se Petr Benda mohl ještě vrátit do hry a dát si své poslední body. Já jsem si své první utkání v lize užil z osobního pohledu a jsem rád, že mi tam padly některé střely. Doufám, že se do dalšího utkání v Kolíně zvedneme týmově,“ přeje si hráč Slavie Radovan Mrázek

Nymburk - Slavia Praha 111:57 (29:19, 32:11, 29:13, 21:14)

Nejvíce bodů: Bell 21, Bohačík 18, Rylich 16, Svejcar 15, Gordon 12, Sehnal 10, Kovář 6, Tůma 4, Mathon 3, P. Benda 2, M. Benda 2 - Mrázek 17, Varner 11, Thompson 9. Fauly: 20:25. TH: 18/13 - 28/17. Trojky: 12:4. Doskoky: 57:32. Ztráty: 12:26. Zisky: 18:9. Asistence: 20:8.