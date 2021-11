Nymburk šel do zápasu s mnoha zdravotními potížemi. Do hry nebyli připraveni Vojtěch Hruban a Filip Kábrt, jen na lavičce zůstal Gorjok Gak a problémy měli i další hráči. Také Olomoucko přijelo oslabené, když v civilu zůstali na lavičce Filip Halada, Dominik Štěpán a Sreten Kněževič.

Nymburk vedl celé utkání, klíčová byla ale pasáž z první čtvrtiny, kdy za stavu 12:9 začal úřadovat Palyza. Nejprve dal dva koše zblízka, pak doskokem nastartoval akci, která skončila smečí Luboše Kováře a následně trefil tři trojky po sobě. V podstatě sám tak táhl šňůru 15:0, která přinesla vedení o osmnáct bodů.

Od druhé čtvrtiny už se domácí i kvůli zdravotním potížím spíše šetřili a už tolik na hosty netlačili v obraně a ani v útoku už nebyli tak aktivní. Přesto Jerrick Harding hrající s bolestí nastřílel jednadvacet bodů a potvrdil pozici mezi pěti nejlepšími střelci soutěže. Colbey Ross pak přidal devatenáct bodů a osm asistencí.

„Máme své problémy, hodně hráčů má zdravotní potíže, další se vracejí po zranění, takže je před námi těžké období. O to důležitější je, abychom hráli správným způsobem a se správnými návyky,“ ulevil si Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Hráli jsme proti týmu, který změnil trenéra a hierarchii v týmu. Nevěděli jsme, co od nich čekat. Nakonec to byl dobrý zápas. My rozhodli v první čtvrtině, kdy nám hodně pomohl Lukáš Palyza. To je pro nás velmi důležitý hráč. Je v této sezoně velmi konzistentní a můžeme se na něj v každém zápase spolehnout. Hodně nám pomáhá a ukazuje mladým hráčům, jak je třeba hrát naplno každý zápas,“ vyzdvidl Palyzův výkon Sekulič.

Mužstvo hostí vedl nový trenér Miljan Čurovič. „Když vezmu v potaz, že jsem před třemi dny přišel do Olomouce, jsem se zápasem spokojený. Vím, je to těžké říct, když prohrajete o třicet, že jste spokojený, ale my jsme některé věci, které jsme chtěli odehrát, zvládli. Kluci dodrželi některé zásady, které jsme si vytyčili před utkáním. Dává nám to naději, že můžeme pokračovat v práci,“ řekl kouč Olomoucka. „Teď potřebujeme ještě doplnit kádr, uzdravit hráče, kteří nám chyběli, a pak můžeme očekávat lepší výsledky. Za těch několik desítek hodin, které jsem v Olomouci, jsem viděl některé věci v tréninku, které se mi nelíbí, a také jsem při zápase viděl, jaké mají kluci možnosti a rezervy. Nymburk není soupeřem pro naši výkonnostní skupinu. Pro mě nebylo tak těžké skautovat soupeře, protože českou ligu jsem sledovat pravidelně. Mám v Čechách hodně kamarádů a známých. Znám spoustu trenérů, hodně hráčů a doufám, že si tady brzy zvyknu. Češtině rozumím, mluvím slovensky a věřím, že lepší časy pro Olomoucko brzy přijdou. Mám velkou motivaci do práce,“ vyprávěl Čurovič.

Druhým nejlepším střelcem zápasu byl spolu s Palyzou nymburský devatenáctibodový Colbey Ross. „My se snažíme nastoupit se stejným přístupem proti každému soupeři a je jedno, jestli je první nebo poslední. Snažíme se udávat náš rytmus hry a to se v úvodu povedlo. Potřebovali jsme dobře začít. Je třeba, abychom se co nejlépe naladili na prosinec, který pro nás bude velmi důležitý,“ uvedl Ross. „Je dobře, že jsme hodili za hlavu ty dvě prohry z minulého týdne a zase jsme v klidu vyhráli. Na začátku byl hodně důležitý Lukáš Palyza, trefil tam trojky a hodně nám pomohl odskočit soupeři. On hraje opravdu dobře. Já osobně se cítím dobře a stále více komfortně. Už jsem si zvykl na tým, trenér i spoluhráči mi dodávají sebevědomí,“ podotkl nymburský borec.

Rostislav Jirák hrál loni za Nymburka, nyní stál na opačné straně palubovky. „Po půl roce jsem byl zpátky v Nymburce a skoro nic se tu nezměnilo. Jen na lavičce není trenér Amiel a pár hráčů odešlo, jiní přišli. Rád jsem si s bývalými hráči chvíli popovídal,” popsal návrat Jirák. „Před několika dny nám odešel trenér a dva hráči ze základní sestavy. Kvůli zranění nemohlo nastoupit několik dalších hráčů. Vzhledem k tomu jsem s výkonem týmu spokojený. Na to, v jaké jsme byli v Nymburce sestavě, jsme bojovali a chvílemi domácím i konkurovali. Myslím, že všichni makali a nebylo to kvůli tomu, že nastoupil nový trenér. Bylo to především kvůli výsledkům. Přece jen jsme na posledním místě s jednou výhrou. Všichni se snažíme, abychom zase dokázali vyhrávat a posunuli se tabulkou nahoru,“ řekl Rostislav Jirák.

V sobotu čeká Nymburk poslední duel před reprezentační přestávkou, když mimořádně v sousedních Poděbradech přivítá od 17 hodin Válečníky z Děčína.

Nymburk - Olomoucko 96:63

Nejvíce bodů: Harding 21, Ross a Palyza po 19, Kovář a Tůma po 8, Rivers a Váňa po 7, Benda 5, Kříž 2 - E. Klepač 17, Sehnal 13, Dragovič. Fauly: 23:23. TH: 20/14 - 26/18. Trojky: 10:7. Doskoky: 37:37. Ztráty: 12:22. Zisky: 13:8. Asistence: 23:8. Čtvrtiny: 33:17, 17:13, 18:12, 28:21.

David Šváb